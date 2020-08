El Govern accelera el desplegament de fibra òptica al territori

Avui hem aprovat a @Govern 4 acords per seguir aixecant les parets mestres de la #RepúblicaDigital



✅Més de 1000 Kms de fibra òptica (57M€).

✅ Decrets d'Administració Digital i Teletreball per una Generalitat del sXXI

✅Reforç de la ciberseguretat dels càrrecs Generalitat. pic.twitter.com/iq9wD6XKJn — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) August 4, 2020

El Govern ha aprovat aquest dimarts en consell executiu accelerar el desplegament de la xarxa de fibra òptica amb l'encàrrec de 57 milions d'euros més per als anys 2020 i 2021. Aquests 57 milions se sumen als 13,5 que ja estan en execució per connectar les capitals de comarca.Per tant, el Govern destinarà, en total, 70 milions d'euros fins al 2021 en l'extensió de la fibra òptica per tota Catalunya. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ho ha explicat a través del seu compte de Twitter, celebrant la construcció de la "república digital".Amb aquest encàrrec, s'accelera el desplegament a tots els municipis de més de 50 habitants, de manera que un cop executades les obres, un 90% de la població catalana tindrà accès a la xarxa de fibra òptica. En total, es tracta de més de 6.000 quilòmetres de fibra que garantitzaran la connectivitat, l'equilibri territorial i la cohesió social.Actualment, s'estan executant els trams per connectar la totalitat de les capitals de comarca. D'aquesta manera, el Govern haurà complert el compromís de tenir totes les comarques connectades l'any 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor