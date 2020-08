«Anatomia de Grey» serà la primera sèrie de renom que abordarà el coronavirus

La pandèmia mundial de coronavirus i la crisi derivada d'aquesta és un dels esdeveniments més importants de la història moderna de la humanitat. Així doncs, serà un gran component per les trames de la ficció a curt i mitjà termini, sobretot en el món de les sèries. Diversos documentals s'han estrenat, tant a Netflix com a YouTube, però la Covid-19 aterrarà a una gran producció de renom: Anatomia de Grey.La famosa sèrie de metges, sanitaris i hospitals estrenarà la 17a temporada centrada en com s'ha viscut la crisi als Estats Units, un dels focus més preocupants del virus arreu del planeta i on hi ha majors índex de mortalitat. Segons expliquen diversos creadors de la sèrie , la trama no voldrà girar al voltant del dramatisme, sinó que pretendrà conscienciar l'espectador sobre l'impacte real del coronavirus i la necessitat que la gent no deixi d'anar a l'hospital per por al contagi.Els pacients contagiats seran els veritables protagonistes d'aquesta nova fornada de capítols, mostrant els efectes de la pandèmia, de la mateixa malaltia i com molts dels personatges principals de la sèrie -que treballen en departaments molt allunyats de l'epidemiologia- hauran de centrar-se en ajudar al màxim a combatre la pandèmia.

