2.000 catalans al final de la vida han rebut atenció psicosocial de la Fundació «la Caixa»

La Fundació “la Caixa” va engegar el 2019 un programa per a l'atenció integral a persones amb malalties avançades . Amb l'esclat de la pandèmia, els professionals d'aquest projecte també van cobrir l'atenció psicosocial de malalts de Covid-19 i els seus familiars.A Catalunya, durant aquesta primera fase de la pandèmia s'han atès un total de 2.000 persones que estaven al final de la seva vida –tant malalts de coronavirus com d'altres patologies- així com uns 3.200 familiars. La xifra, al conjunt de l'Estat, puja a 8.635 –1.091 amb Covid-19- i 13.266 persones del seu entorn més proper.El programa, emmarcat en l'estratègia de cures pal·liatives del sistema sanitari, s’implementa a través d’una xarxa d’equips de d’atenció psicosocial (EAPS) distribuïts per tot l’Estat. Proporciona a malalts i familiars una atenció càlida i personalitzada que complementa la tasca que duen a terme les unitats de cures pal·liatives en hospitals i domicilis. La seva finalitat és assolir una atenció integral basada en el suport emocional, social i espiritual al pacient i als seus familiars, i també en l’atenció al dol i el suport a professionals de cures pal·liatives.A Catalunya, el programa l’implementen 11 EAPS que actuen en 39 hospitals i centres sociosanitaris i en 42 equips d’atenció domiciliaria. Des dels inicis del programa fins avui han estat atesos un total de 36.266 pacients i 52.829 familiars.Les dimensions que milloren en els pacients atensos són la psicològica, la social i l’espiritual. L’avaluació científica del programa conclou que l’atenció psicosocial oferta respon a les necessitats i millora en el 90 % els símptomes provocats per la malaltia i que perjudiquen l’estat anímic i psicològic de les persones malaltes ateses.L’estudi estableix que el 92% de les persones malaltes qualifiquen d’excel·lent o molt bona l’atenció rebuda, i prop del 90 % asseguren que han pogut resoldre temes difícils (la majoria, de comunicació i de relació amb la família i l’entorn) gràcies a aquest suport.

