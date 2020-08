El llibre sobre Joan Carles que va ser censurat el 2000, el primer a destapar els seus escàndols

L'any 2000, l'editorial basca Ardi Beltza va publicar el primer llibre biogràfic -no autoritzat- del rei Joan Carles I, que explicava diversos dels escàndols que van acabar provocant la seva abdicació el 18 de juny de 2014, i la fugida d'Espanya aquest diumenge. Un rei cop a cop va ser la primera obra d'investigació que posava en escac el regnat de Joan Carles, va estar perseguit per un fort marcatge policial i per evidents motius de seguretat va ser escrit sota pseudònim, Patricia Sverlo. La seva veritable autora va ser Rebeca Quintans i l'editor en cap de l'obra va ser Pepe Rei, qui va ser empresonat pel jutge Baltasar Garzón durant cinc mesos en tancar la seva editorial. Público La mateixa autora, en una entrevista a , confessava que el llibre es va escriure sota una clandestinitat majúscula, sense ni tan sols revelar on van fer la impressió dels centenars de pàgines que té l'obra. "Per parlar del llibre, sortíem de la redacció, li trèiem la bateria als telèfons mòbils i caminàvem", explica Quintans.En el llibre es revela, segons els seus autors, la implicació de Joan Carles I en el cop d'estat del 23-F mitjançant el general Armada, la seva més que probable intervenció en l'acta fundacional dels GAL, la seva relació amb escàndols financers com el cas TORRAS-KIO mitjançant un presumpte testaferro, Prat i Colón de Carbajal.També aborda el suposat tràfic d'influències constant amb l'empresariat balear, Ruiz Mateos o Mario Conde, la influència de la casa reial en els mitjans de comunicació o el poder polític governant, els seus presumptes escàndols sexuals amb Olghina de Robiland, Bárbara Rey o Marta Gayà, entre altres temàtiques. Un rei cop a cop està descatalogat de les principals llibreries del país.

