Més de 100 municipis del País Valencià sumen nous casos de coronavirus durant el cap de setmana

Un total de 107 municipis valencians han sumat nous casos de coronavirus durant aquest cap de setmana, amb València com a ciutat amb més incidència. La Generalitat Valenciana ha notificat un total de 217 positius. Set municipis han comptabilitzat més de 10 casos entre divendres i dilluns. El segon més afectat, a molta distància de València, és Elx, amb 43. Per darrere, Alacant (31), Torrent (18), Burjassot (16), Mislata (13), Gandia (12) i Alfafar (10).En les dades de la Generalitat s'aprecia un descens del ritme de contagis en algunes localitats afectades per brots. El cas més evident és el de Peníscola, que el cap de setmana passat va registrar 30 casos, i aquest tan sols vuit. A Gandia passa una cosa semblant: en les dues actualitzacions prèvies (dimarts i divendres de la setmana passada) van comptabilitzar 28 i 23 positius, i en la d'aquest dimarts, tan sols 12.El cap de setmana ha estat similar a l'anterior a Elx a nivell de contagis: s'han detectat 43 enfront dels 41 de el cap de setmana del 25 i 26 de juliol. No obstant això, aquesta xifra suposa un descens considerable respecte a la dada de l'anterior actualització (de divendres passat, amb dades de dilluns a dijous), quan es van comptar 76 positius.En canvi, el ritme de contagis s'accelera a Alacant: en l'actualització del dia 27 comptava cinc casos nous, a la del dia 30, 20; i en la de el 3 d'agost, 31. Una cosa semblant passa a Torrent, que ha passat de quatre i cinc casos en les anteriors actualitzacions a 18 en aquesta; a Mislata, que ha passat de tres i un cas a 13; i en Alfafar: van tenir un cas el cap de setmana, cap durant la setmana i 10 en aquests últims tres dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor