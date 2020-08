Sánchez tanca files amb la monarquia: «No es jutgen institucions, es jutgen persones»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest migdia amb quasi dues hores de retard per fer balanç del curs i reivindicar la gestió de l'epidèmia feta per l'executiu espanyol. No ha fet referència a la fugida de Joan Carles I -avalada per la Moncloa- fins que no li ho han preguntat els periodistes. El president ha evitat concretar quin paper ha tingut ell i el govern espanyol en la fugida de Joan Carles I i ha emmarcat en l'àmbit privat els contactes que hagi pogut tenir amb Felip VI. "Respectem la decisió de la Casa Reial per distanciar-se de suposades conductes irregulars i no tenim res més a dir", ha dit Sánchez a preguntes de la premsa.Sánchez ha dit que el govern espanyol ha manifestat "l'absolut respecte" a les decisions de la Casa Reial i ha assegurat que es pren per "distanciar-se" de conductes "reprovables d'un dels membres de la Casa Reial" que són "objecte d'investigació judicial". El president del govern espanyol ha dit que no es jutja la Monarquia, sinó que es jutgen "persones" i ha recordat que Joan Carles I s'ha posat a disposició de la justícia. "Espanya necessita estabilitat i institucions robustes, que s'han d'abonar amb exemplaritat i transparència", ha refermat, que ha defensat la decisió presa per la Casa Reial. Així mateix, ha dit que el pacte constitucional "és plenament vigent".El president espanyol s'ha mostrat "francament satisfet" de la feina feta pel govern de coalició, especialment en la gestió de la pandèmia. De nou, ha esquivat les preguntes dels periodistes sobre per què no va comunicar als socis de Podem que el rei emèrit tenia pensat fugir d'Espanya pels casos de corrupció que l'esquitxen. Sánchez ha admès diferències amb els socis de govern, però ha refermat l'acord de coalició com a full de ruta per tirar endavant la legislatura. "La convivència amb Podem és la de l'acord de govern, i lògicament en altres qüestions tenim opinions diferents", ha dit.Sánchez s'ha limitat a dir que les converses amb el cap de l'Estat són "confidencials" quan li han preguntat diverses vegades pel lloc on es troba Joan Carles I. Algunes informacions periodístiques apunten que es troba en una urbanització de luxe de la República Dominicana, després de fer escala a Portugal. El president espanyol ha dit que correspon a la Casa Reial o al propi rei emèrit donar aquesta informació. Tampoc ha concretat si les arques públiques financien la seguretat del rei o el seu nou domicili.Sànchez ha reivindicat l'acord d'investidura i ha defensat els compromisos del govern de coalició. "Més del 55% dels compromisos s'han activat i es compliran el 17,3% abans de final d'any", ha defensat, és a dir, durant el primer any de legislatura s'haurà complert una quarta part dels acords d'investidura, segons el president espanyol. Les dades, ha dit Sánchez, responen a la voluntat d'un govern "obert, actiu i resolutiu" i refermen el compromís que la legislatura serà "llarga", malgrat les pressions de l'oposició. Més enllà de percentatges, el president ha repassat els projectes de llei aprovats en matèria impositiva en relació a la digitalització d'Espanya, els plans d'impuls al turisme, de modernització de la formació professional i la defensa del canvi climàtic.El president del govern espanyol ha reivindicat també l'acció en clau feminista de l'executiu del PSOE i Podem. "Les transformacions no seran reals sense perspectiva de gènere", ha dit Sánchez, que ha reivindicat la igualtat entre tots els ciutadans en una roda de premsa en què no ha parlat de la crisi a la monarquia fins al torn de preguntes. Sánchez ha dit que el govern espanyol defensa la igualtat entre ciutadania i "entre territoris". "Hem de combatre les bretxes entre territoris", ha apuntat. En aquest sentit, s'ha aprovat l'ingrés mínim vital i s'ha reformat el sistema estatal de beques, amb un increment de la inversió.Sánchez també ha reivindicat la voluntat de diàleg per resoldre la qüestió catalana. "Aquesta serà la legislatura del diàleg", ha dit el president espanyol, que ha reivindicat que és una "voluntat sincera" avançar en aquest sentit. La mesa de diàleg, però, només s'ha reunit un cop i sense resultats tangibles a hores d'ara.Sánchez ha fet balanç de la legislatura, amb un protagonisme clar de la crisi del coronavirus. El president ha reafirmat el compromís del govern de coalició després de les discrepàncies públiques en la gestió de la crisi de la monarquia, però ha esquivat el tema fins a les preguntes dels periodistes. El dirigent del PSOE ha repassat les decisions adoptades durant la pandèmia i ha recordat l'activació de l'estat d'alarma el 14 de març i el confinament total a l'Estat. "L'objectiu és salvar vides i defensar la salut", ha dit. El president espanyol ha reivindicat les mesures econòmiques i les ajudes per valor de 100.000 milions d'euros per salvar empreses i famílies, castigades arran de la pandèmia.La xarxa de protecció social, ha dit Sánchez, ha de servir per evitar que "ningú no quedi enrere". El govern espanyol ha impulsat 22 resolucions i més d'un centenar de decrets per fer front a la pandèmia i ha aprofundit, segons el president, en el diàleg amb les comunitats autònomes. "Hem convocat quinze conferències de presidents autonòmics, l'última a la Rioja", ha detallat Sánchez, que ha reivindicat també els acords assolits amb els agents socials. El líder socialsita ha reivindicat també els 140.000 milions de fons de recuperació que tindrà Espanya i la mobilització del superàvit dels ajuntaments -una mobilització limitada que ha indignat el món municipal.També ha remarcat que, en termes de diagnòstic, s'han fet més de 7,5 milions de proves de Covid-19, entre PCR i proves de seroprevalença. "Es fa una mitjana de 45.000 PCR diaris", ha detallat Sánchez, que ha desglossat també els diners que s'han destinat des del govern espanyol a les comunitats autònomes (16.000 milions d'euros i 14.000 milions extra de liquiditat per als mesos posteriors a l'epidèmia), que se sumen al fons de contingència aprovat pel govern espanyol. "L'esforç de transferències a les comunitats, de més de 30.000 milions d'euros, no té precedents", ha reivindicat.Sànchez ha reconegut també la tasca feta pels professionals sanitaris durant els mesos més intensos de la pandèmia i ha ressaltat el paper d'Espanya en l'àmbit d'investigació. "Espanya participarà de la producció de la vacuna de l'empresa Moderna", ha tret pit el president espanyol, que ha remarcat també la importància de controlar els brots. "Avui estem molt ben preparats per detectar de manera precoç els rebrots", ha assegurat. Sánchez, per acabar el bloc de balanç de l'epidèma, ha dit que les mesures s'emmarquen en les indicacions de l'OMS. Sánchez ha dit que la resposta del govern espanyol s'ha emmarcat en una resposta sanitària eficaç, mitigar els desequilibris socioeconòmics i complir els drets humans.Sánchez ha traslladat confiança en els propers anys, tot i admetre que vindran mesos "durs" que, ha dit, se superaran "junts". El govern espanyol confia que de cara a l'any vinent la recuperació comenci a incrementar-se, malgrat que les dades del PIB mostren una caiguda sense precedents en el primer semestre d'aquest anys. Sánchez ha fet una carta de voluntats per als propers mesos, amb iniciatives que s'aprovaran per impulsar ajudes a l'habitatge, al sector de la construcció, a la ciència i a la digitalització. També ha assegurat que s'incrementarà la inversió en rodalies i en el corredor mediterrani i s'abordaran mesures per al "repte demogràfic"."El govern es compromet a implementar l'acord de coalició en els propers anys", ha dit. En aquest sentit, ha demanat suport als grups parlamentaris per aprovar uns pressupostos per afrontar aquests propers mesos i els ha demanat "sentit d'estat". "Faig una crida a les forces polítiques a aprovar uns nous pressupostos de la recuperació i la cohesió social", ha demanat el president espanyol. Així mateix, ha demanat no fer "partidisme" i ha assegurat que les mesures plantejades pel govern del PSOE i Podem van "més enllà de la legislatura" i marcaran "el futur de les properes generacions".

