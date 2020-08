Torra es desmarca de Calvet i avala l'acord per regular els lloguers

Continua l'embolic amb la proposició de llei per regular el preu dels lloguers a Catalunya. Aquest dimarts el president, Quim Torra, ha avalat l'acord per tirar endavant la mesura, desmarcant-se així del grup parlamentari de JxCat, que ha presentat esmenes per rebaixar el contingut del text , i del conseller de Territori, Damià Calvet, que les ha avalat."Treballaré perquè aquest acord sigui el resultat final", ha assegurat el president, que demà es reunirà amb el Sindicat de Llogaters, col·lectiu impulsor de la proposició conjuntament amb el lloguer.L'agenda parlamentària marca que la proposició es debatrà finalment al setembre i ara mateix té dos obstacles sobre la taula. El primer, l'autoesmena presentada per JxCat, que afecta aspectes troncals de la mesura.Fins ara, el Sindicat de Llogaters i la resta de grups impulsors de la iniciativa -ERC, comuns i CUP- han reclamat a l'espai postconvergent que respecti l'acord inicial i ara Torra s'ha desmarcat de la línina mantinguda en les darreres setmanes pel seu espai polític. El sindicat ja havia reclamat a Torra, en una entrevista a NacióDigital , que facilités el retorn al consens original.L'altre obstacle és un possible pronunciament del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la proposició de llei. Ciutadans i PP hi han recorregut assegurant que és inconstitucional. Les reslucions del CGE no són vinculants tot i que un posicionament crític amb la normativa que es vol impulsar obriria la via per recórrer al Tribunal Constitucional.

