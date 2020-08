Torra acusa Sánchez i els comuns de ser «còmplices» de la fugida de Joan Carles I

Quim Torra vol una república catalana, però aquest dimarts està content pels republicans espanyols. "Ens n'alegrem", ha dit en roda de premsa i espera que aquesta sigui una ocasió per enderrocar la monarquia i que es donin explicacions, també a la societat espanyola: "El règim borbònic ja fa segles que s'hauria d'haver extingit", ha proclamat amb posat solemne en roda de premsa a Palau després de l'última reunió de Govern del curs. En aquest sentit ha demanat que Felip VI abdiqui i comptes al govern espanyol per haver estat còmplice de la seva fugida "Exigim explicacions per la cobertura donada, i de manera urgent que s'expliquin. Quin paper ha tingut Carmen Calvo [vicepresidenta política del govern central] en l'escapada? Qui ha facilitat la fugida del rei emèrit? El PSOE, Podem i els comuns en seran còmplices si no han fet res per evitar-ho", ha avisat Torra. El cap de l'executiu es referia així a la "fugida programada" pel govern espanyol malgrat que Joan Carles I afronta, segons ell, un cas "d'una corrupció immensa".El cap de l'executiu ha demanat a Felip VI "que abdiqui i doni una oportunitat" als espanyols per decidir quin model d'estat volen, un dels tabús de la democràcia espanyola, que ni tan sols pregunta a les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques per la institució, que ja fa temps que té una popularitat sota mínims a Catalunya i altres territoris.En clau catalana, Torra ha afirmat que ha sol·licitat al president del Parlament, Roger Torrent, un ple extraordinari aquesta setmana per abordar la situació de la monarquia i "fixar posició" per part de les forces del país. El Parlament ja va demanar l'abdicació del monarca en el marc de la comissió d'investigació del 155 . Torra ha deixat clar que "els catalans no tenim rei" i ara es tracta de saber "què farà Espanya amb la monarquia".Torra també s'ha referit al cas del 3% sobre el finançament irregular de CDC i el PDECat. ERC ha reclamat al Govern que es personi com a acusació . "Avaluarem si hi ha perjudici per la Generalitat i arribat el cas avalarà que l'administració es personi", ha garantit. Els serveis jurídics, ha dit, ja hi treballen.El Govern manté obert el plet amb Sánchez per la gestió dels fons europeus per fer front al coronavirus. No va ser a la Rioja "perquè no volem fotos" i no assistirà, ha dit, a cap fòrum multilateral d'aquest tipus. Vol, però, una trobada amb Sánchez i l'ha tornada a exigir. La bilateralitat segueix sent l'objectiu i ara afirma que Sánchez ha de complir la promesa de poder gestionar els fons europeus des de Catalunya.

