Barcelona analitza l'impacte del coronavirus en l'aigua de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona impulsa diversos projectes d'investigació europeus per analitzar l'impacte del coronavirus en el cicle de l'aigua i establir sistemes d'alerta i detecció del virus en les aigües residuals. S'han instal·lat estacions per analitzar la presència de la covid-19 a les platges del Somorrostro i Bogatell i també n'hi haurà al Poblenou, Sarrià i el Carmel.Els projectes porten per nom Life Ibathwater, que estudia la presència del coronavirus en aigües de bany, residuals i clavagueram, i H2020 Scorewater, que analitza el coronavirus a nivell de barri. El consistori també col·labora en els projectes Unbiased sobre l'impacte de la contaminació i Urbanwat per millorar la gestió de les aigües subterrànies.L'Ajuntament també ha presentat propostes a tres projectes europeus més. En concret, es farien estudis a les sorres de les platges i s'avançaria en l'elaboració d’un sistema d’alerta precoç de la pandèmia a través de l'anàlisi de les aigües residuals Si les propostes són seleccionades, tots tres projectes arrancarien el setembre.Paral·lelament a aquests projectes, el consistori, a través de BCASA, ha estat convidat a participar en una taula de treball per coordinar i cercar sinergies en les iniciatives que s’estan duent a terme a Catalunya per ampliar el coneixement del coronavirus en el cicle de l’aigua.

