Joan Carles I ja és a la República Dominicana

La Romana, a la República Dominicana.

Joan Carles I s'ha instal·lat provisionalment a la República Dominicana. Segons informen diversos mitjans espanyols, el rei s'hauria desplaçat en cotxe fins a Oporto i des d'allà hauria volat fins al país caribeny.Tot plegat després de comunicar per carta al seu fill, Felip VI, que havia decidit fugir d'Espanya , acorralat pels escàndols de corrupció, els quals ha definit com a "certs esdeveniments passats" de la seva "vida privada".La primera escala de la fugida del monarca va ser a la localitat pontevedresa de Sanxenxo, on ha exercit moltes vegades la pràctica de la vela.La República Dominicana no seria la destinació definitiva del rei emèrit i ara el gran interrogant és saber quin país triarà per al seu exili -que serà, de ben segur, daurat, com ja estan procurant amics seus -.Per al seu trasllat a la República Dominicana, Joan Carles I ha estat en contacte amb la família Fanjul. Són propietaris d'un luxós complex ple de mansions a La Romana. Es tracta d'una família de magnats del sucre amb els que el monarca té amistat i que l'han acollit algun Nadal. Els Fanjul són d'origen cubà i van marxar de l'illa quan Fidel Castro va arribar al poder.

