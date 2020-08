Els restaurants de Barcelona, a la corda fluixa: «Si no podem ampliar les terrasses, desapareixerem»

Roger Pallarols, president del Gremi de Restauració de Barcelona: "Al barri de Gràcia i Ciutat Vella hi ha un 80% de peticions d'ampliació de terrasses denegades"

Un 56% de bars i restaurants de Barcelona asseguren que hauran d’acomiadar personal

Bars i restaurants han hagut de readaptar els seus espais per a complir amb la normativa sanitària. Les terrasses i els espais exteriors de Barcelona han guanyat pes en detriment dels interiors, pràcticament simbòlics. La pervivència del sector passa per rebre clients a l’aire lliure i fer-ho de manera segura. És per això que la restauració de la ciutat fa una crida per esgarrapar els màxims metres quadrats de via pública possibles. Un fet que, segons el Gremi, no és fàcil perquè se’ls deneguen un 40% de les peticions d’ampliació de terrasses. Afirmen que una proporció tan alta de sol·licituds rebutjades fa que a molts establiments no els surtin els números i hagin de desaparèixer.Davant d’aquesta conjuntura, els retrets i les queixes del sector són la tònica dels últims mesos. El Gremi de Restauració de Barcelona no aprova la gestió que l’Ajuntament de la ciutat està fent amb l’ampliació de les terrasses, vigent fins a finals del 2021 . Mentrestant, les associacions de veïns de Barcelona s’oposen a la mesura del consistori: creuen que cedir el carrer a bars i restaurants va en contra de la salut . Aquestes entitats van reclamar formalment a l’Ajuntament que es reduïssin el nombre de taules i cadires, s’escurcessin els horaris i s’investigués “l'ocupació il·legal d’espai públic”.El president del Gremi, Roger Pallarols, critica les entitats veïnals que recentment els han assenyalat. "Tenen una obsessió contra l'economia i les terrasses", assegura. Creu que aquestes entitats "no han de fer de xèrifs". A més, comenta que són unes agrupacions que estan sobredimensionades i allunyades de la realitat dels veïns. “El que han fet és un exercici de cinisme injustificable. En nom de qui parlen? Dels milers de ciutadans que estan tancant negocis? Dels que estan en ERTO? Dels que estan a l’atur?”, assevera el president del Gremi.Pallarols assegura aque viuen un moment crític. Lamenten la lentitud en què es resolen les peticions d’ampliació de les terrasses. El Gremi de Restauració diu que, a part que les sol·licituds es resolguin tard, moltes són denegades. El president del Gremi explica que el percentatge de peticions rebutjades se situa vora el 40% a la capital catalana. En barris concorreguts i estrets aquesta proporció augmenta considerablement. Al districte de Gràcia o Ciutat Vella la proporció de demandes rebutjades per part de l’Ajuntament s’enfila fins al 80%. El fet que s’autoritzi o es negui posar taules a l’exterior, explica Pallarols, pot suposar que un establiment quadri els comptes o, per contra, plegui.Els representants del sector diuen que estan a la corda fluixa. Fins a un 38% dels restauradors de Barcelona s’estan plantejant tancar, segons el Gremi de Restauració. Més de la meitat, un 56,2%, asseguren que acomiadaran personal. El president del Gremi afirma que possiblement un 15% de bars i restaurants de la ciutat han hagut d’abaixar la persiana definitivament. Per evitar arribar a aquest extrem, altres intenten renegociar el preu del lloguer amb els propietaris. Però tan sols un terç de bars i restaurants han pogut accedir a una reducció de l’arrendament. D’aquesta manera, el sector assegura que el 2020 està perdut i que, en els millors dels casos, començaran a recuperar-se la Setmana Santa del 2021.Els restauradors tanquen files. Expliquen que instal·lar més taules i cadires al carrer és imprescindible per salvar el sector. El Filippo, propietari d’un bar al barri de Gràcia, ha ampliat la terrassa encara que no ha rebut resposta a la sol·licitud que va enviar a l’Ajuntament. Té quatre treballadors en ERTO i diu que el consum a l'exterior és el que sosté el seu bar. Però apunta que el futur és negre sobretot pels establiments que treballen per als turistes, que no és el seu cas. També relata l’experiència del seu local en relació amb les mesures de seguretat. “Els clients sovint no es fixen en mantenir la distància social, és involuntari i tampoc podem controlar tothom”, assegura el propietari. També opina que les queixes de les entitats veïnals al sector no són creïbles. “Realment es queixen del soroll i utilitzen l’excusa de la Covid per camuflar-ho”, conclou.L’Alejandro, cambrer d’un restaurant, explica enfeinat que han obert fa un més i no han demanat cap ampliació de taules, perquè a la terrassa no n’hi caben més. Comenta que aquells que critiquen les ampliacions de les terrasses són uns "intolerants". “On ara hi ha noves taules i cadires abans estava ple de motos i la gent tampoc podia passar”, assegura el treballador.L’última actualització de les xifres sobre la situació de les terrasses és de principis de juliol. L'Ajuntament havia registrat unes 5.000 peticions, de les quals un 20% estaven resoltes. Al·leguen que durant l’agost s’acabaran de resoldre totes les peticions fetes per la restauració. A més, el consistori es defensa de les acusacions que des de les diferents entitats se’ls fa. “Les autoritzacions que es donen compleixen amb la normativa; si es deneguen és perquè no es pot posar una terrassa allà on s’ha proposat”, asseguren fonts del consistori. Manifesten que un terç de les sol·licituds provenen del districte de l’Eixample i que un 35% són peticions de terrasses noves.

