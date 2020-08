L'OMS alerta que «potser no hi haurà mai» una cura contra la Covid-19

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma, malgrat els avanços que s'estan produint en les últimes setmanes en el desenvolupament d'una vacuna contra la Covid-19, la veritat és que "no hi ha una bala de plata en aquest moment" i, afegeix, que "potser no n'hi hagi mai".No obstant això, diu, "mai és massa tarda per a donar-li la volta a la situació. El dirigent de l'organització internacional apel·la als principis bàsics de la salut pública i el control de malalties per a frenar els brots."Provar, aïllar i tractar pacients, i rastrejar i posar en quarantena els seus contactes. Informar, apoderar i escoltar a les comunitats. Per a les persones, es tracta de mantenir la distància física, utilitzar una màscara, netejar-se les mans regularment i tossir amb seguretat lluny dels altres. El missatge per a les persones i els governs és clar: quan estigui sota control, segueix endavant!", recomana el director de l'OMS.

