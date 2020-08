ERC demana formalment que el Govern es personi en la causa del 3%

Pere Aragonès ha demanat formalment que el Govern es personi en la causa contra el 3% sobre el presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que va acabar d'instruir-se la setmana passada. El vicepresident ja va anticipar durant el cap de setmana aquesta voluntat i aquest dilluns, el dia abans que se celebri l'últim consell executiu del curs, va traslladar la petició al secretari del Govern perquè la qüestió s'abordi en la reunió d'aquest migdia.Aragonès considera que amb el cas 3% es podria haver produït un "perjudici als interessos de la hisenda pública" i això, diu, fonamenta la personació de la Generalitat en la causa. El jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, després de cinc anys d'instrucció, ha processat CDC però també el PDECat, així com una trentena de persones, entre exalts càrrecs del Govern i empresaris vinculats a la trama. Des del partit postconvergent és va acusar el vicepresident de fer "partidisme" demanant que el Govern exerceixi d'acusació en el judici.La qüestió s'abordarà aquest dimarts i no genera consens dins de l'executiu. Dilluns, la portaveu, Meritxell Budó, i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, no s'hi van oposar però sí que ho van refredar. En una entrevista a RNE, Budó va dir que el Govern "valorarà en el seu moment" si es persona en el cas 3%.

