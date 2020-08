Tests massius a Terrassa, Sabadell i Ripollet per intentar controlar la pandèmia

El Departament de Salut de la Generalitat i els ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Ripollet han acordat fer cribatges de Covid-19 per controlar l'augment de casos positius detectats en les últimes dues setmanes. El Vallès Occidental està amenaçat d'esdevenir un nou focus de contagi a Catalunya.Segons informa Salut, l'objectiu d'aquestes proves massives és "no haver d'arribar a imposar restriccions més severes com a altres municipis". Durant els propers dies, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) instal·larà unes carpes davant dels CAP dels barris on ha crescut la incidència del coronavirus per fer els testos."La situació no és d'alarma, però volem evitar conseqüències més greus", apunta la gerent de la Regió Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut, Anna Aran, que subratlla la necessitat de frenar les cadenes de transmissió.El desplegament de testos massius ha estat un dels principals acords de la reunió celebrada aquest dilluns entre el Departament de Salut i responsables de vigilància epidemiològica, atenció primària i diversos tècnics de Salut d'aquests municipis en qüestió per definir una estratègia conjunta per frenar l'expansió del virus. Durant el dia d'avui, les entitats implicades se seguiran reunint per tal d'acabar de concretar l'operativa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor