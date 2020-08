Important augment de les morts diàries per coronavirus a Catalunya

Important augment del nombre de víctimes mortals per coronavirus en les últimes hores a Catalunya. En el darrer balanç, el Departament de Salut ha notificat 30 morts més a causa de la pandèmia. Una xifra molt més elevada que en el recull d'ahir, que se'n van afegir només sis al còmput global, que se situa en 12.781 persones mortes per la Covid-19.L'altra cara de la moneda, la positiva, ve de la mà dels nous contagis. En les últimes 24 hores, la conselleria ha detectat 622 casos de coronavirus, la meitat que el dilluns (1.243). Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han contagiat per la Covid-19 un total de 101.290 persones.Si bé els pacients ingressats a l'UCI continuen a l'alça (ja en són 108, tres més que en el dia anterior), el risc de rebrot generalitzat continua baixant (155,87). Es manté alt, però cau regularment dia rere dia.

