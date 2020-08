Estoril o Santo Domingo, els possibles destins de l'exili de Joan Carles I

I ara, on anirà Joan Carles I? El rei emèrit ha comunicat per carta al seu fill, Felip VI, que ha decidit fugir d'Espanya , acorralat pels escàndols de corrupció, els quals ha definit com a "certs esdeveniments passats" de la seva "vida privada". Ara, el gran interrogant és quina serà la destinació del seu exili -que serà, de ben segur, daurat, com ja estan procurant amics seus -.Segons diversos mitjans portuguesos, Joan Carles I s’hauria instal·la a Estoril, al municipi de Cascais (Portugal). El rei emèrit ja hauria arribat al seu destí unes hores després que es fes públic el comunicat de la Casa Reial.El pare de Joan Carles I, Joan de Borbó, ja va estar exiliat a Estoril, on va criar el seu fill abans que tornés a Espanya.Per la seva part, l’alcalde de Cascais, Carlos Carreiras, ha declarat que rebran “amb els braços oberts” al rei emèrit, que va passar part de la seva infància i joventut en aquesta localitat. Les afirmacions es contradiuen amb la notícia que acaba de publicar el diari ABC . Segons aquest rotatiu espanyol, el monarca ja estaria a Santo Domingo, a la República Dominicana, on hi té un amic amb un gran complex hoteler. Joan Carles va viatjar aquesta setmana a Sanxenxo, a Pontevedra, des d’on es va traslladar a la localitat portuguesa de Porto per agafar un avió rumb al país caribeny.En concret, Joan Carles I podria ser a la Romana, a la República Dominicana. Situada a menys d'una hora de Punta Cana i de Miami, acull diverses zones residencials molt luxoses. Fa temps que el monarca freqüenta la zona. De fet allà hi ha la Casa de Campo, un luxós complex ple de mansions propietat dels germans Fanjul, magnats del sucre amb els que el monarca té amistat i que l'han acollit algun Nadal. Els Fanjul són d'origen cubà i van marxar de l'illa quan Fidel Castro va arribar al poder.

