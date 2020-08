Iglesias discrepa obertament de Sánchez després de la fugida «indigna» de Joan Carles I

La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex Jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 3, 2020

Un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 3, 2020

La España del siglo XXI ya no tolera la corrupción ni el privilegio. Cualquier ciudadano que cometa delitos debe dar la cara ante la Justicia. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 3, 2020

"La fugida a l'estranger de Joan Carles de Borbó és una actitud indigna i deixa la monarquia en una posició molt compromesa". Així de contundent s'ha expressat aquest dilluns al vespre el vicepresident espanyol, Pablo Iglesias, poc després que la Moncloa comuniqués que "respecta" la decisió del rei emèrit , que j a ha abandonat Espanya , acorralat pels escàndols de corrupció.En un fil de tuits molt contundent, Iglesias discrepa obertament del discurs oficial de la Moncloa i avisa als seus socis de govern que no poden "mirar cap a una altra banda" davant el "frau a la justícia" comès pel rei emèrit.Iglesias defensa que Joan Carles I hauria de "respondre" pels seus actes a Espanya per "respecte a la ciutadania i a la democràcia espanyola". "La pretensió d'impunitat per presumptes delictes greus per part de, ni més ni menys, que l'excap d'Estat produeix un enorme dany a la democràcia".El líder de Podem i principal soci de Sánchez a la Moncloa assegura que "l'Espanya del segle XXI ja no tolera la corrupció ni el privilegi". "Qualsevol ciutadà que cometi delictes, ha de donar la cara davant la justícia", remata.

