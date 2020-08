La Fiscalia «continua amb la investigació oberta» sobre Joan Carles I

La Fiscalia del Tribunal Suprem "continua amb les diligències d'investigació obertes" sobre Joan Carles I després de l'anunci de la Casa Reial sobre la marxa del rei emèrit fora d'Espanya, segons fonts del ministeri públic, que eviten comentar la decisió i no aclareixen si la Fiscalia prendrà alguna decisió addicional per l'exili de l'exmonarca.La Fiscalia investiga el rei emèrit per les presumptes comissions en la construcció de l'AVE a La Meca. L'equip que ho investiga, encapçalat pel fiscal en cap de la Sala Penal, Juan Ignacio Campos, va ser reforçat i està compost de tres fiscals del Suprem especialistes en Dret penal econòmic i el suport de la Unitat Especialitzada de Cooperació Internacional de la Fiscalia General de l'Estat.Joan Carles I ha optat per marxar d'Espanya. Apartar-se posant terra de per mig i intentar així deixar de crear problemes al seu fill i que disminueixi la pressió sobre ell. La Zarzuela ha fet públic el comunicat d'exili del rei emèrit. "Ara, dut pel convenciment de fer un el millor servei als espanyols, a les seves institucions i a tu com a rei, et comunico la meva meditada decisió de traslladar-me, en aquests moments, fora d'Espanya", afirma en la carta que ha enviat al seu fill.

