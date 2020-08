Podem demana que la justícia aturi la fugida de Joan Carles I

4. Teniendo causas pendientes en España y tanto dinero para viajar y protegerse, ¿la justicia va a permitir que se marche? ¿No podría eso dificultar las pesquisas? Esperamos que no sea precisamente ése el motivo de la decisión y, si es así, se le impida huir. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 3, 2020

5. Desde Unidas Podemos vamos a seguir explorando todas las vías para que los negocios turbios de Juan Carlos de Borbón se investiguen a fondo, se conozca la verdad, se sepa hasta dónde y hasta quiénes llega la trama y se ponga fin a la impunidad. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 3, 2020

El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha criticat que l'exili de Joan Carles I anunciat aquest dilluns per la Casa Reial no soluciona ni arregla "res". "Què millora respecte de la monarquia? Què millora respecte de la nostra democràcia? Efectivament, res", ha dit Echenique en una piulada.Segons el portaveu d'Unides Podem, "la gent no estava demanant que Joan Carles de Borbó marxés d'Espanya. La gent demana que es conegui la veritat sobre les seves activitats presumptament corruptes, que pagui pels delictes que hagi comès i que torni els impostos evadits".El portaveu d'Unides Podem qüestiona si tenint "causes pendents a Espanya i tants diners per viatjar i protegir-se", "la justícia permetrà que marxi?". "No podria això dificultar les investigacions? Esperem que no sigui precisament aquest el motiu de la decisió i, si és així, que se l'impedeixi fugir"."Des d'Unides Podem seguirem explorant totes les vies perquè els negocis tèrbols de Juan Carles de Borbó s'investiguin a fons, es conegui la veritat, se sàpiga fins on i fins a qui arriba la trama i es posi fi a la immunitat", afirma.Echenique creu que l'anunci de la marxa d'Espanya de l'exmonarca es faci en ple agost "consolida definitivament un modus operandi de la família Borbó" i recorda que l'abdicació després de l'escàndol de Botswana es fa fer en ple estiu i el comunicat del "repudi" de Felip VI es va fer l'endemà de la declaració de l'estat d'alarma.

