Aquest podria ser el destí de l'exili daurat de Joan Carles I

I ara, on anirà Joan Carles I? El rei emèrit ha comunicat per carta al seu fill, Felip VI, que ha decidit fugir d'Espanya , acorralat pels escàndols de corrupció, els quals ha definit com a "certs esdeveniments passats" de la seva "vida privada". Ara, el gran interrogant és quina serà la destinació del seu exili -que serà, de ben segur, daurat, com ja estan procurant amics seus -.Segons ha anat apareixent en diversos mitjans de Madrid, la ubicació escollida podria ser el Carib. En concret, la Romana, a la República Dominicana. Situada a menys d'una hora de Punta Cana i de Miami, acull diverses zones residencials molt luxoses. Fa temps que Joan Carles I freqüenta la zona. De fet allà hi ha la Casa de Campo, un luxós complex ple de mansions propietat dels germans Fanjul, magnats del sucre amb els que el monarca té amistat i que l'han acollit algun Nadal. Els Fanjul són d'origen cubà i van marxar de l'illa quan Fidel Castro va arribar al poder.Aquest podria ser el destí del rei emèrit mentre, en paral·lel, la justícia espanyola i la suïssa investiguen l'origen de la seva fortuna.

