El declivi de Joan Carles I, en quatre actes

Juan Carlos I, "el fugitiu"

Per Anònim el 3 d'agost de 2020 a les 19:42 0 0

Com que LA VANGUARDIA no permet comentar les noticies referents a la monarquia, ho faig aqui: Juan Carlos I, “el fugitiu” En aquest pais ja hi ha massa gent que "renuncia a l'herencia" dels antecesors i segueix fent com si res! L'hereu assumeix els deutes!!! PROU TRUCS DE MAGIA!