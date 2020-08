La xarxa treu fum per l'exili de Joan Carles I: els millors muntatges sobre l'adeu del monarca

Juan Carlos I se va ¿Y la prisión preventiva qué?



Publicado hace un tiempo en @eljueves pic.twitter.com/8G1YogsCKc — Eneko las Heras (@EnekoHumor) August 3, 2020

Juan Carlos I abandonando España ''por el servicio de los españoles'' pic.twitter.com/wcm6AwqreS — Essential Boy 🥀 (@EssentiaIBoy) August 3, 2020

Tengo un chiste sobre Juan Carlos I pero se me acaba de ir. — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) August 3, 2020

Lo del rey Juan Carlos I ya lo predijo Woody Allen. pic.twitter.com/S9AyEKMWw2 — Javier Durán (@tortondo) August 3, 2020

Podemos considerar lo de Juan Carlos I el "sinpa" más grande de la historia? — Better call "Condenas" (@bettercallnegre) August 3, 2020

La reina Sofia a Juan Carlos I pic.twitter.com/Lsh0aHPIhC — terrosofista (@turbogaldxano) August 3, 2020

¿Y si lo hubiesen planeado todo ellas? Sería el giro de guion que nos merecemos en la trama Juan Carlos. pic.twitter.com/qibtHevAZQ — Samuel GarAr (@SamuelGarAr) August 3, 2020

El Rey Juan Carlos I, llamado el Rey Emérito, padre de Felipe VI, se hace un Urdangarin. pic.twitter.com/kZPuCaOMba — Ana Isabel García S. ⏳⚖️🇪🇸 (@AnaPodemos) August 3, 2020

Juan Carlos I protagoniza "Borbón a la fuga 3" pic.twitter.com/QBA7nD80Po — Pasanospoco (@pasanospoco) August 3, 2020

Juan Carlos I ha salido del grupo. #HistoriaReal — ALEJANDRO BALZA (@ALEJANDROBALZA) August 3, 2020

Os contaría un chiste sobre el Rey Juan Carlos I pero no caeriais. pic.twitter.com/JcmBS3gksD — Pablo Montoya (@PabloMonChu) August 3, 2020

No sé qué criticáis. Yo he oído que Juan Carlos se va a trabajar con una o.n.g: Reyes Sin Fronteras. — El Padre de Brian (@ElPadreDeBrian) August 3, 2020

El último mensaje de Juan Carlos I a todos los españoles. pic.twitter.com/6iDyvSQMdn — Bufff!. (@TTuiteroman) August 3, 2020

Rey Juan Carlos: "Sofía, por favor, vente conmigo al exilio"



Reina Sofía: pic.twitter.com/KwRvYkA4Lb — Juan Rodríguez (@juanig_97) August 3, 2020

Calienta que sales, Froilán. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) August 3, 2020

El rei emèrit espanyol, Joan Carles I, ha decidit marxar d'Espanya , així ho ha fet públic aquest dilluns al matí la Casa Reial. I les xarxes, com no podia ser d'una altra manera, atentes a les novetats d'última hora, s'han inundat de mems i acudits per il·lustrar aquest moment històric.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor