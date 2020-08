De les comparacions amb Alfons XIII a la indignació: les reaccions a la fugida de Joan Carles I

Com Alfons XIII... https://t.co/xjSfINZCxQ — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 3, 2020

Ara serà “el rey fugado”? https://t.co/GV0HyeMJ0E — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) August 3, 2020

Joan Calres I ha decidit deixar el país arran de les investigacions pels presumptes casos de corrupció entorn a la seva figura. L'excap d'Estat ha fet arribar una carta al seu fill, Felip VI, comunicant que deixa Espanya. Als pocs minuts de saber-se la notícia personalitats i polítics han reaccionat a les xarxes, ja sigui mostrant el seu suport al rei emèrit o bé indignats amb la situació. Alguns fins i tot, han tirat d'ironia com el president de la Generaltiat, Quim Torra o la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs:

Se'n va anar /

en un dia molt clar. /

Jo no sé

si a una terra llunyana... /

Se'n va anar /

cap enllà. /

No sé pas /

si tornarààà... — Quim Monzó (@QuimMonzo) August 3, 2020

L'escriptor Quim Monzó directament ha optat per fer una mena de rima o cançó:

I ara el Borbó fuig amb les maletes plenes. Quins coions.

Con deia Valle Inclán “el rey no se va por Borbon. Se va por ladrón”#JuanCarlos — Pilar Rahola (@RaholaOficial) August 3, 2020



Des d'ERC diferents figures han reaccionat, com ara el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, o el president del Parlament, Roger Torrent:

Uns van haver de marxar a l'exili per demòcrates, altres marxen per corruptes. Felip VI és des d’avui un rei encara més còmplice del llegat fosc del seu pare. https://t.co/mFkFV5GdIB — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) August 3, 2020

La fugida del rei emèrit no fa desaparèixer la necessitat d'investigar i jutjar les corrupteles de la monarquia. I demostra encara més la necessitat d’una República del segle XXI. https://t.co/nqPr8J5mAg — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) August 3, 2020

El Jefe de Estado anterior comunica al actual que se marcha de España "para contribuir a facilitar" su reinado y el actual se lo "agradece". Ninguno de los dos habla de ponerse al servicio de esclarecer los hechos, que no niegan, como correspondería a una Jefe de Estado. Brutal pic.twitter.com/Ya7VOhOwAS — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) August 3, 2020

Es fuga amb una querella criminal en contra seva per corrupció i blanqueig. @Jcuixart i la resta de presos polítics van patir 2 anys de presó preventiva sota el pretext d'un suposat risc de fuga.



Actuarà ja la fiscalia? I l’advocacia en pro de l’interès públic? pic.twitter.com/m0JKuesnD8 — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) August 3, 2020

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufían, ha demanat que se li "retiri" el passaport a Joan Carles I i assegura que si fos "independentista ja s'hauria emès una ordre per detenir-lo a nivell europeu". A més que ha exigit que "aquesta institució (la monarquia) es dissolgui i torni tot el que ha robat. I que ningú digui que s'ha exiliat". "La bona notícia és que Espanya té un lladre menys però la dolenta és que no acabarà a Soto del real o davant d'un jutge", ha conclòs.



El líder d'ERC ,Oriol Junqueras, i l'exdiputat Joan Tardà tampoc han callat:

La llei és igual per a tots. Per això el rei permet que el seu pare corrupte marxi i no dóni explicacions, el Govern mira a una altra banda i els jutges del Suprem passen perqie l’emèrit no és independentista. La Espanya irreformable i corrupte de sempre. https://t.co/5vZR6svEQb — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) August 3, 2020

Se’ns negà el dret a decidir si s’optava x la monarquia patrocinada pel Dictador o pel restabliment d la legalitat republicana. Al cap d 43 anys el cap de la dinastia lladre marxa, el fill es queda (encara), però amb la il.legitimitat heretada d’un frau q exigirà un referèndum — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) August 3, 2020

Des del seu exili, l'expresident Carles Puigdemont, ha aprofitat la situació no només per criticar la situació de la monarquia a Espanua, sino també per reivindicar la República catalana:

Avui és un dia per recuperar muntanyes d'hemeroteca, hores de tertúlies i quilòmetres de xarxes socials des de finals d'octubre de 2017. I per guardar els silencis i les hipocresies d'alguns servils. República sí. Però catalana, que ja se sap que els Borbons sempre acaben tornant — Carles Puigdemont (@KRLS) August 3, 2020

4. Teniendo causas pendientes en España y tanto dinero para viajar y protegerse, ¿la justicia va a permitir que se marche? ¿No podría eso dificultar las pesquisas? Esperamos que no sea precisamente ése el motivo de la decisión y, si es así, se le impida huir. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 3, 2020

La corrupción debe someterse a juicio. Y el apoyo a la monarquía, a referéndum.

Permitir la huida de Juan Carlos I supondría un fraude a la democracia y a toda la ciudadanía española.

#ReferendumRepublicaYa — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) August 3, 2020

Mentre els presos polítics segueixen a presó (per risc de fuga i reincidència), aquest senyor diu públicament que marxa per no passar pels jutjats, el govern espanyol que li respecta la decisió i sembla ser que Fiscalia no té res més a dir

🤷🏼‍♀️ #WTF#CoronaCiao https://t.co/djweXrvTrC — Mireia Vehí (@Mireia_veca) August 3, 2020

Quiero mostrar mi respeto por la decisión de Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España. Y también agradecer que lo haga para que el actual Jefe del Estado desempeñe sus funciones en las mejores circunstancias.



Todo mi apoyo a Felipe VI y a nuestra Constitución 🇪🇸 — Edmundo Bal (@BalEdmundo) August 3, 2020

Ha sido un honor tenerle como Rey.

A pesar de los errores, a pesar de los imperdonables.

Qué suerte tenemos de tener la mejor Monarquía del mundo entero. Viva, hoy más que nunca, Felipe VI de España. pic.twitter.com/nPsq1ogvBR — José Ramón Bauzá 🇪🇺 (@JRBauza) August 3, 2020

Un dels més contundents ha estat el diputat de Podemos, Pablo Echenique, que directament ha demanat que la justícia no permeti que Joan Carles I marxi:L'alcaldessa de Barcelona Ada Colau també ha demanat que Joan Calres I sigui jutjat:Des de la CUP, la diputada Mireia Vehí, ha aprofitat per recordar, com mentre el rei emèrit es fuga, "els presos polítics segueixen a presó (per risc de fuga i reincidència)":Pel que fa les mostres de suport i respecte cap a Joan Carles I, també n'hi ha hagut alguna, com és el cas de l'eurodiputat de Ciutadans, José Ramón Bauzá, que ha assegurat que ha estat un "d'honor" haver-lo tingut de cap d'Estat "malgrat els errors, malgrat siguin imperdonables". O bé la del portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, que mostra el seu "respecte" per la decisió:

En el cas del PP, el seu líder Pablo Casado, ha optat per piular directament un comunicat en nom del partit expressant el seu "respecte" a la decisió presa:





