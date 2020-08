La Diputació estrena una eina que permet seguir l'evolució de la Covid-19 per municipis

La Diputació de Barcelona estrena un nou visor de dades per conèixer l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 en clau local. Aquesta eina interactiva mostra totes les xifres i tendències dels municipis majors de 200 habitants de la demarcació de Barcelona.El visor pretén fer més accessible les dades relacionades amb la crisi sanitària perquè les administracions públiques puguin prendre decisions més acurades per protegir la salut de la població. Les dades recollides permeten conèixer la situació actual i observar la tendència amb la finalitat d'anticipar-se i decidir l'adopció de mesures per controlar possibles brots i minimitzar l'impacte de la malaltia.Amb aquest objectiu, la Secció d'Informació i Anàlisi del Servei de Salut Pública i l'Oficina Tècnica de Sistemes d'Informació Municipals de la Diputació de Barcelona, ha creat aquesta eina per donar resposta a la necessitat manifestada dels ajuntaments de disposar de dades locals actualitzades per conèixer la situació de la pandèmia en el municipi, i fer front a les possibles onades de brots.Les dades provenen del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya -registre RSAcovid19 del Departament de Salut-; s'actualitzen diàriament i es mostren a través de gràfics amb la voluntat de presentar-les de manera virtual, àgil i entenedora.El cercador permet seleccionar els municipis i accedir a les seves dades locals com ara el nombre de casos positius dels darrers tres dies del municipi, les variacions relatives i la distribució per sexe dels casos positius. Unes dades que es comparen amb les del conjunt de la comarca, per tenir un valor de referència amb el qual comparar-se. El visor també dona informació sobre l'evolució diària, setmanal i acumulada des de l'inici de la pandèmia, tant dels casos positius com dels sospitosos; la distribució per sexe i l'evolució de la taxa de creixement setmanal dels casos positius.

