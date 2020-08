Montero es desmarca del PSOE: «Qui mira a la dreta no és el govern, sinó una part d'ell»

Cs gobierna gracias a VOX, por eso no es creible que vayan a apoyar las políticas centrales del gobierno de coalición. Quien mira hacia la derecha no es el Gobierno, sino una parte de él. Cumplir el acuerdo de gobierno implica cuidar la mayoría parlamentaria que lo hizo posible — Irene Montero (@IreneMontero) August 3, 2020

Malestar entre els socis de govern a l'executiva espanyola després de la reunió entre Calvo i Ciutadans amb absència d'Unides Podem. Un fet que no sembla haver agradat a la formació morada, especialment després que la formació taronja hagi aprofitat per anunciar que estan oberta a negociar els pressupostos generals amb el govern de coalició, incloent Unides Podem. "Qui mira a la dreta no és el govern, sinó una part d'ell", ha piulat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, poc després que hagi finalitzat la trobada.Montero ja havia denunciat diumenge a la nit que Ciutadans els havia "vetat" de la reunió que mantindrien aquest dilluns amb l'executiva del govern espanyol. Fet que ha negat el portaveu adjunt del partit, Edmundo Bal, i al que la vicepresidenta socialista ha intentat treure ferro dient que amb la presència de qualsevol ministre, ja "està tot el govern representat"Més enllà de la polèmica per l'exclusió de la formació morada a la reunió, Montero també ha carregat contra l'oferiment de Ciutadans de negociar els pressupostos amb Sánchez. La ministra d'Igualtat ha insinuat que el suport de la formació taronja suposaria un fre a les polítiques més socials que formen part del projecte de govern. "Ciutadans governa gràcies a VOX, per això no és creïble que vagin a donar suport a les polítiques centrals del govern de coalició", ha piulat la ministra, marcant distància de l'oferta de Bal.

