Catalunya va rebre un 96,5% menys de turistes de la resta del món al juny

El nombre de turistes internacionals que va visitar Catalunya al juny es va enfonsar un 96,5%, fins als 76.634, segons dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'INE. En aquest mes, els turistes internacionals només van poder entrar a l'Estat si provenien d'un país de la zona Schengen, excepte Portugal, a partir del 21 de juny coincidint amb la finalització de l'estat d'alarma.Catalunya va ser la primera destinació turística de l'Estat en els darrers dies de juny, amb un 37,4% del total, seguit del País Valencià, amb un 15,4%, i les Illes Balears. Quasi la meitat dels viatgers internacionals que van arribar en territori català eren de nacionalitat francesa, el 47,1%, quan el govern gal encara no havia emès la recomanació de no passar la frontera per la situació epidemiològica de Catalunya.L'escassa afluència de turistes internacionals a Catalunya comparada amb el juny de l'any passat va provocar que aquests visitants només fessin una despesa total de 39 milions d'euros, és a dir un 98,5% menys que l'any anterior, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Despesa Turística (Egatur).La despesa per persona es va situar en uns 507 euros, un 56,2% menys que el mateix mes del 2019 mentre que la despesa per persona i dia va ser de 104 euros, un 52% menys. L'estada mitjana per persona va ser de 4,9 dies, un 8,7% menys.La pandèmia i el decret d'estat d'alarma també ha enfonsat els ingressos procedents del turisme en el primer semestre, ja que s'han desplomat un 75,1%, fins als 2.334 milions d'euros; només superat per les Illes Canàries, amb 3.455 MEUR (-58,1%).Al conjunt de l'Estat, els visitants estrangers van fer una despesa de 133 milions d'euros, un 98,6% menys, mentre que la despesa per persona es va situar en 651 euros, un 40,6% menys. En xifres acumulades fins al primer semestre, la despesa s'ha desplomat un 70,6%, amb 11.840 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor