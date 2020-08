Calvo defensa la reunió amb Cs i treu importància a l'absència de Podem

Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE. Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes — Irene Montero (@IreneMontero) August 2, 2020

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha argumentat que la reunió d'aquest dilluns amb Cs era "absolutament necessària" i "normal" . En declaracions a la sortida del Congrés dels Diputat, Calvo ha dit que la trobada ha servit per "mantenir-se informats" i "escoltar-se mútuament per les necessitats que té el govern en l'arquitectura parlamentària" que hi ha.La vicepresidenta primera de l'executiu de Pedro Sánchez ha tret importància a l'absència de membres d'Unides Podem a la reunió i ha dit que "quan hi ha un ministre, està tot el govern representat". També hi ha assistit la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.El portaveu adjunt de Cs, Edmundo Bal, ha assegurat també a la sortida que no hi ha hagut "vetos" a Unides Podem i ha argumentat que "no tenia objecte" la presència de la formació liderada per Pablo Iglesias perquè s'hi ha abordat temes que "no eren de la seva competència".La reunió ha estat sense presència de la part d'Unides Podem del govern de coalició i, segons va denunciar la ministra d'Igualtat, Irene Montero, diumenge a Twitter, Cs els ha exclòs de la trobada. "Cs ha rebutjat reunir-se amb el govern de coalició i ha optat per reunir-se només amb el PSOE", va piular.Calvo ha recordat que Cs va ajudar el govern espanyol "en moments complicats" "a sostenir l'estat d'alarma" i ha explicat que ja havien quedat a reunir-se a l'agost després de la trobada que van mantenir el 12 de juny. És la segona reunió en menys de dos mesos. Fonts del Palau de la Moncloa han explicat que la trobada s'ha desenvolupat en un "clima cordial" i han afirmat que s'emmarca en el "compromís de mantenir reunions periòdiques amb les forces parlamentàries que han mostrat la seva disposició a donar suport a iniciatives del govern", tal com ha passat amb Cs i l'estat d'alarma.La reunió s'ha centrat en els efectes de la covid-19", asseguren, i no mencionen els pressupostos generals de l'Estat. Segons les mateixes fonts, Calvo ha traslladat les actuacions de coordinació amb les CCAA davant dels rebrots i les reserves de material sanitari així com el reforç al Ministeri de Sanitat amb la nova Secretaria d'Estat.També han parlat de les conseqüències econòmiques i socials del coronavirus, amb especial esment del turisme, amb un repàs de Calvo de les mesures preses per pal·liar els seus efectes "i la seva revisió si fos necessari". A més, han comentat la tronada a l'escola al setembre així com "la importància de la celebració d'una Conferència de Presidents monogràfica aquest mes".

