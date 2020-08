Els tres passos clau que hem de seguir quan ens pica una medusa

Les meduses de zones com el Mediterrani no són especialment perilloses. No obstant això, les seves picades poden produir símptomes locals importants com l'enrogiment de la pell, inflamació, augment de temperatura i dolor a la zona."Les claus perquè aquestes molèsties siguin el més lleu possible són rentar-se amb rapidesa, netejar la zona i desactivar les toxines", segons explica a Europa Press el pediatre Juan Carlos Jurado. Per tant, s'ha de netejar ràpidament la zona afectada amb sèrum fisiològic fred per eliminar les restes de medusa que s'hagin pogut quedar a la pell.Un cop la zona estigui neta, és recomanable submergir la part afectada en aigua calenta per desactivar les toxines termolàbils, que són les que generen els símptomes més agressius, com les diarrees, detalla l'especialista.Si els símptomes són lleus i amb l'aplicació de fred i calor disminueixen, no és necessari acudir al centre de salut. Tot i això, és important observar que el desenvolupament dels símptomes no s'agreugi.Per distingir si la picada ha generat una reacció al·lèrgica davant el verí de la medusa o una reacció simple s'ha de prestar atenció als símptomes que presenti la pell. Si després de la picada apareixen taques rosses per la pell que piquin molt, hi ha nàusees, dolors abdominals, dificultat per respirar, baveig o inflamació de la cara, és necessari anar a un centre hospitalari per fer un examen i poder iniciar ràpidament el tractament.

