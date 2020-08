Oriol Mitjà respon quatre dubtes sobre el coronavirus

(Repuestas de dudas de profesionales)



1) El periodo de mayor infecciosidad es entre días -1 y +3 días del inicio de síntomas, cuando la Carga Viral > 10^6



De media, una persona deja de ser infecciosa el día +8, aunque PCR es positiva hasta el día +14 -máximo reportado día +60 — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 3, 2020

3) El momento de la recogida debe ser entre 5-8 días post-exposición (en contactos), o 0-3 días post-inicio de síntomas (en casos)



De media, la probabilidad de PCR+ si una persona tiene la infección es de 33% el día -1, 62% el día 0, 80% el día +3 - después comienza a bajar. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 3, 2020

Quan és més infecciós un contagiat? Quin és el millor moment per a fer una prova PCR? Aquests són alguns dels dubtes que Oriol Mitjà ha respost aquest dilluns a través de Twitter. Basant-se en diverses investigacions d'aquest 2020, l'epidemiòleg ha posat xifres a diverses qüestions sobre la detecció del virus a través de PCR.Mitjà explica que el període en què un contagiat té més capacitat d'infectar a la resta és entre el dia abans de presentar símptomes i els tres posteriors, quan la càrrega viral és més elevada.Segons apunta l'expert, la tècnica que s'apliqui per recollir mostres en la prova PCR -llengua, nas...- afecta "poc" a la sensibilitat dels resultats. Aquesta es mou entre el 90% i el 96%, sent la del cornet nassal mitjà el que té la millor correlació quantitativa. I quin és el millor moment per fer el test? Entre el cinquè i el vuitè dia després que un contacte hagi estat exposat al virus o entre el primer i el tercer dia després de presentar símptomes, en cas de casos aïllats.Tal com recull Mitjà en el mateix fil de piulades, entre un 60 i un 80% dels "contactes infectats" no són infecciosos.

