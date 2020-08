Ciutadans s'obre a negociar també amb Podem els pressupostos estatals

Ciutadans obre la porta a negociar els pressupostos generals de l'Estat amb Unides Podem també. El portaveu adjunt de la formació al Congrés, Edmundo Bal, ha assegurat que "amb la que està caient a Espanya" no és moment de "vetos" entre partits polítics. L'anunci ha estat fet just després que el una delegació del partit s'hagi reunit aquest matí amb membres del govern espanyol pertanyents al PSOE, però sense presència d'Unides Podem a la taula.Bal ha volgut remarcar que les polítiques per les que Ciutadans oferirà el seu suport a l'executiu espanyol "passen per uns pressupostos moderats, que no siguin ideològics ni populistes" i que preservi "la igualtat" en tots els territoris. En quest sentit ha remarcat que el partit està disposat a asseure's amb el govern espanyo, però serà aquest qui haurà de decidir "quins interlocutors, quines persones s'asseuen amb Ciutadans".L'acostament de la formació taronja al govern de Sánchez a l'hora d'aprovar els pressupostos deixaria en un posició debilitada a ERC dins del Congrés, que minvaria la seva capacitat de pressió. El mateix diputat republicà Gabriel Rufián fa uns dies ja reconeixia que, en cas que Ciutadans pactés els comptes amb l'executiu, el partit ja no seria "tan imprescindible" com ho va ser durant la investidura, i per tant caldria repensar l'estratègia Durant la reunió amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, Bal també ha reclamat al govern espanyol que "prengui el control" de la situació a Catalunya i encapçali la gestió dels brots de coronavirus que s'hi han detectat. El portaveu taronja ha titllat de "deficient" la gestió que la Generalitat està fent de l'epidèmia i ha demanat que s'activi l'eina que permet que el Ministeri de Sanitat instrueixi les actuacions de les comunitats autònomes. "Exigim al govern d'Espanya que no miri cap a un altre costat", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor