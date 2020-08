Els àrbitres de la Premier podran expulsar un jugador per tossir

El coronavirus ha arribat al reglament arbitral de la Premier League. Segons ha avançat The Times i s'han fet ressò diversos mitjans, els àrbitres de la lliga anglesa de futbol podran expulsar un jugador que tossi de forma intencionada a prop d'un rival. El matís és important: l'àrbitre podrà ensenyar targeta vermella directa, com si d'una entrada violenta es tractés, si considera que un futbolista ha tossit intencionadament en direcció a un altre futbolista sobre el terreny de joc.A més a més, el jugador que sigui expulsat també correrà el risc d'acabar als tribunals, demandat per la mateixa justícia del Regne Unit. La mesura entrarà en vigor amb l'inici de la nova temporada, després de l'estiu.

