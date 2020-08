València es compromet a buscar un mediador per gestionar l'oci nocturn

L'Ajuntament de València busca el consens amb els veïns i el sector de l'hostaleria per posar en marxa un mecanisme de mediació en la gestió de l'oci, arran de l'acord aconseguit en 2019 per crear l'observatori de l'oci i turisme.La intenció és que una persona que pugui exercir com a coordinadora d'aquest organisme, el que permetrà posar sobre la taula mesures que puguin ser consensuades i que ajudin a una millor convivència entre el sector de l'hostaleria i l'oci i la ciutadania, informa el consistori en un comunicat.Així ho ha traslladat la regidora d'Espai Públic, Lucía Beamud, en una trobada amb tres de les principals entitats del sector de l'hostaleria i l'oci de la ciutat. En els dies vinents es reunirà amb els representants veïnals "sempre des del diàleg, el consens i l'acord".A la primera presa de contacte han participat les associacions Fotur, Coordinadora d'Oci i Hostaleria de València, i Federació d'Hostaleria CV, en el marc de la voluntat d'avançar cap a una mediació en la gestió de l'oci nocturn.L'alcalde de València, Joan Ribó, va realitzar una crida a la necessitat d'emprendre mesures dirigides a frenar l'extensió de la pandèmia i protegir la salut de la ciutadania, recuperar la confiança i garantir la continuïtat de l'activitat econòmica."A l'Ajuntament i a l'equip de govern ens sembla molt important que qualsevol mesura i acord es puguin prendre des d'una postura consensuada i dialogada", ha defensat la responsable d'Espai Públic, amb la previsió de reunir-se amb la Federació de Veïns de València.El ple municipal va instar de manera unànime, mitjançant una declaració institucional, a la creació de l'observatori d'oci i turisme de la ciutat de València, un organisme de participació social, assessorament i col·laboració de les activitats relacionades amb l'oci i el turisme que incideixin en l'ús de l'espai públic, l'habitatge i la convivència veïnal.

