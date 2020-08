La Federació Espanyola de Municipis avala que l'Estat gasti el superàvit dels ajuntaments

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha aprovat la proposta del Ministeri d'Hisenda perquè l'Estat pugui utilitzar part del superàvit per afrontar els efectes de la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, els ajuntaments que cedeixin els seus romanents a l'Estat podran utilitzar, entre el 2020 i el 2021, com a mínim el 35% dels fons aportats.En total, es tractaria de 5.000 milions d'euros dels 14.000 acumulats. Aquest any se'n tornaria el 40%, és a dir 2.000 milions d'euros i l'any que ve la resta, 3.000 milions d'euros. La quantitat restant es tornarà en un termini de deu anys a partir del 2022. La Junta de Govern de la FEMP ho ha aprovat per un estret marge i només amb els vots a favor del PSOE.La proposta d'Hisenda s'ha aprovat només amb els dotze vots del PSOE, que han empatat amb els dotze 'no' de PP, Cs i JxCat. Podem-IU s'ha abstingut i el desempat ha estat pel vot de qualitat del president de la FEMP i alcalde de Vigo, Abel Caballero, que és socialista.En roda de premsa després de la reunió d'aquest dilluns al matí, Caballero ha defensat que l'acord amb el govern espanyol és "molt positiu per a les entitats locals" i ha argumentat que no hi ha un sistema alternatiu per poder utilitzar els romanents. Ho podran fer els ajuntaments que en tinguin i compleixin amb l'equilibri pressupostari al tancament d'aquest exercici.Caballero ha argumentat que el traspàs de romanents a l'Estat i la seva posterior devolució és l'única manera de facilitar que els ajuntaments inverteixin aquests diners. "La llei d'estabilitat pressupostària prohibeix incórrer en dèficit i gastar els romanents", ha recordat.El PP ha criticat l'aval de la federació i l'ha qualificat de "decebedor i insatisfactori". Els populars parlen de "maniobra" del govern espanyol per "confiscar" els estalvis de les administracions locals. El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha dit que demanaran la compareixença urgent de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al Congrés.

