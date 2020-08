VÍDEO El portaveu del PSC a Lleida, pensant que ja té el micròfon apagat: «A prendre pel cul»

(1/2) El grup del PSC a la Paeria i el seu portaveu, Jaume Sellés, volem demanar disculpes per l'expressió que s'ha sentit a micro obert en acabar el ple. S'ha tractat d'una frase espontània que no es dirigia a ningú, però admetem que no ha sigut afortunada. — PSC Lleida / ❤️ (@lleidapsc) July 31, 2020

El portaveu del PSC a la Paeria de Lleida, Jaume Sellés, se n'ha anat de vacances d'una manera poc elegant. En finalitzar el ple ordinari de juliol, i després que l'alcalde aixequés la sessió, el socialista ha deixat anar un sonor "a prendre pel cul", pensant-se que el micròfon ja no estava obert.La desafortunada intervenció ha estat censurada pel grup municipal del PSC, que en un missatge a Twitter ha lamentat les paraules de Sellés, per bé que apunta que no anava dirigida a ningú en concret i que havia estat una frase "espontània".Sellés ha estat un dels regidors que més ha intervingut en les sessions plenàries del darrer any, una tasca que a ell mateix no li acabava de fer el pes. De fet, en un article es va autodefinir com un "imbècil" per haver entrat en política.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor