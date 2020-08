L'aplicació d'alerta de contagis detecta gairebé el doble de contactes que el seguiment manual

La prova pilot de l'aplicació mòbil RadarCOVID, d'alerta de contagis de coronavirus per a telèfons mòbils, ha detectat gairebé el doble de contactes estrets per cada positiu en comparació amb els que es detecten amb el seguiment manual que es fa actualment.La prova pilot s'ha fet a les illes Canàries, on de forma manual actualment es detecten 3,5 contactes de forma manual. Amb l'app, se n'han detectat 6,4. La prova pilot es va posar en marxa a finals de juny i s'ha allargat fins a finals de juliol a l'illa canària de La Gomera i ha simulat contagis entre usuaris que voluntàriament es van descarregar l'aplicació. En total, més de 60.000 persones.Ara l'app ja ha superat la fase d'assaig i està llesta perquè les comunitats autònomes puguin demanar utilitzar-la a l'Estat. Les autonomies que ho desitgin podran connectar l'eina amb els seus sistemes de gestió d'avisos sanitaris. Una primera versió funcional per posar en marxa en alguns focus de contagi localitzats a regions podria estar disponible a mitjans d'agost.L'aplicació utilitza la connexió bluetooth del mòbil. Amb l'aplicació descarregada i aquest sistema en marxa, el telèfon detecta a través de codis aquelles persones que hagin estat a menys de dos metres i durant més de deu minuts.En el cas que una persona es contagiï, la persona infectada rebrà una mena de codi un cop se li comuniqui el PCR positiu que podrà, sempre voluntàriament, introduir al sistema. D'aquesta manera i sense introduir dades personals, el dispositiu mòbil detectarà i avisarà quan s'hagi tingut contacte estret amb una persona contagiada.

