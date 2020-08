VÍDEOS Recupera aquí la història de l'assassinat d'Helena Jubany, narrada a «Crims» de TV3

Nou capítol en el cas de l'assassinat d'Helena Jubany. El jutjat 2 de Sabadell ha acordat reobrir la investigació entorn a la misteriosa mort de la bibliotecària , ara fa 19 anys, després que la família hagi aportat noves proves. Recupereu aquí la història de Jubany narrada pel programa Crims de TV3:Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.La família de la jove mataronina assassinada a la capital vallesana ha aportat nous elements de prova que "qüestionen d'arrel" les declaracions que van fer els testimonis fa prop de vint anys. Segons l'advocat de la família, Benet Salellas, les noves proves "enderroquen" la coartada de Santi Laiglesia, un dels principals sospitosos del crim. La família, per contra, no emprendrà cap acció contra una altra de les que van ser sospitoses, Ana Echaguivel.

