La direcció del PDECat afirma que només un 5% dels militants s'ha donat de baixa

El PDECat ha fet el primer balanç de danys després de la fundació de Junts, el nou partit de Carles Puigdemont que ultima l'elecció de la seva direcció . El recompte inicial diu, segons el portaveu Marc Solsona, que el 5% dels 15.000 militants que afirmava tenir fa un any ja s'han donat de baixa. Entre ells, però, no hi ha Carles Puigdemont.En aquest sentit ha indicat que el partit ni expulsarà a ningú ni obrirà expedients als militants que, com el mateix Puigdemont, Jordi Turull, Damià Calvet, Josep Rius o Anna Erra, formen part de la direcció del nou partit i el del PDECat alhora. Això, ha afirmat, és una qüestió de la seva pròpia responsabilitat individual. "Algú vol que donem de baixa a la gent que ha fet el pas a Junts. No ho farem. Són ells els que ho han de fer, que cada associat prengui les seves decisions", ha afirmat en roda de premsa després de la reunió de la direcció."Els nostres estatuts són clars amb relació a la doble militància [no la permeten]", ha dit. David Bonvehí, però, va instar que la comissió d'ètica avaluaria els casos que volguessin mantenir la doble per si es podien establir excepcions. Ha donat a entendre que això pot ser mentre durin les negociacions per arribar a algun tipus d'acord, sobre les que no ha donat detall. Hi ha un aspecte delitat, però, i sobre el que Solsona ha passat de puntetes: el president de la comissió d'ètica del partit és l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, també alienat amb Puigdemont.Solsona ha explicat que "en temps i forma" se substituiran els dirigents que han deixat la direcció els darrers dies per passar a Junts com ara Míriam Nogueras, Toni Postius, Lourdes Ciuró o Montse Morante i els ha agraït la feina feta. D'aquesta forma enviava un missatge de voluntat de continuar amb el projecte del partit."Nosaltres volem ser presents a les pròximes eleccions", ha insistit. La difícil negociació amb Junts s'ha vist enterbolida també per la discussió sobre el nom, que finalment es va poder quedar Puigdemont. "No farem públic ni ostentació del que estem fent per lluitar la marca JxCat en l'àmbit legal, però mantenim que Junts no és possible sense el PDECat i això és fruit d'uns acords", ha indicat el portaveu.Al marge de les qüestions internes, Solsona s'ha referit a la pretensió de Pere Aragonès del fet que el Govern es personi en la causa del 3% sobre el finançament irregular de CDC i que ara esquitxa també el PDECat . "Ens sorprèn ser a la causa de l'Audiència Nacional entre altres coses perquè no existíem i per això ens defensarem tot i que encara no hem vist cap escrit", ha indicat. El portaveu postconvergent s'ha desvinculat de la corrupció amb l'argument que ells defensen "tolerància zero i parets de vidre". No tindran, ha dit, "cap problema" per aclarir tot però no acceptaran "la voluntat d'assenyalament al PDECat" que han detectat, ha dit.Un altre assumpte d'actualitat aquests dies és la polèmica del decret del lloguer. JxCat hi va donar suport amb el Sindicat de Llogaters, el Govern, ERC, Comuns i CUP però ara ha presentat esmenes que desvirtuen la regulació. "Defensem els ajuts però també la propietat privada", ha dit Solsona. En aquest sentit ha puntualitzat que "donar suport a tramitar el decret no vol dir que no es puguin fer esmenes. És un grup amb mirades molt diferents i nosaltres hi diem la nostra", ha afirmat amb relació a la voluntat del partit que presideix David Bonvehí de marcar un perfil ideològic liberal.

