Àngels Chacón: «No tinc cap motiu per deixar el PDECat»

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, havia estat fins ara callada sobre el debat intern a l'espai postconvergent. És militant del PDECat i fins i tot el seu nom ha circulat com a possible candidata del partit, hi hagi o no escissió. Aquest dilluns ha afirmat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que no té cap motiu per deixar el PDECat i anar al nou partit de Carles Puigdemont , com ja han fet alguns consellers i dirigents. "No tinc cap motiu per deixar el PDECat, no em grinyola res. Però el que hem de fer és sumar i espero que no hàgim de triar. JxCat s'ha caracteritzat per ser una suma", ha avisat.La consellera ha apuntat que el PDECat "ha donat mostres de prou transversalitat i hem estat lleials als presos i al president Puigdemont" i que, per tant, cal confluir i "reconeixement mutu" de les parts per arribar a un acord."No hi ha cap element perquè jo hagi de deixar el partit perquè m'hi sento còmoda", ha dit. Pel que fa als companys que l'han deixat ha afirmat que amb molts d'ells "ens uneixen moltíssimes coses perquè per damunt de partits i persones hi ha les idees que és el que ha d'acabar determinant el que fem".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor