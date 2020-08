El govern espanyol demana a Nissan un «últim esforç» i avisa que un «desacord no seria bo per a les parts»

La Secretaria General de la Indústria i la Pime del govern espanyol ha demanat aquest dilluns un "últim esforç" a Nissan per desbloquejar les negociacions amb els treballadors, després que la direcció de l'empresa i els sindicats trenquessin les negociacions divendres a última hora de la nit coincidint amb el final del període de consultes.Fonts de l'executiu han advertit que "el desacord no seria bo per a les parts, tampoc per a Nissan" i sostenen que "és possible" una entesa "d'aquí a dimarts. La direcció va presentar una oferta final divendres a la nit i va donar fins dimarts als representants dels treballadors perquè donessin una resposta. Pel govern, els 40 anys d'història de la marca a l'Estat "mereixen un bon final".Aquest diumenge, responsable d'operacions industrials a Nissan Ibérica i encarregat del tancament de les plantes, Frank Torres, apuntava en una entrevista a TV3 que no descartava una mediació del govern entre empresa i treballadors si no hi ha acord demà. Torres es va mostrar disposat a cedir per arribar a un pacte –abans d'aplicar l'ERO- però també va insistir als sindicats a fer "concessions" i a "prendre decisions ara". 24 hores abans, en una roda de premsa telemàtica, Torres avisava els treballadors que la de divendres a la nit era l'última oferta.Mentrestant, dissabte la plantilla mantenia la intenció de portar l'empresa als jutjats i judicialitzar l'ERO després de celebrar una assemblea a Montcada. Els sindicats van demanar als treballadors que segueixin "en peu de guerra" per demostrar a la multinacional que no cediran davant el que consideren que és una "imposició".Entre d'altres, la proposta preveu ajornar el tancament de les plantes de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca fins a finals del 2021, un augment de les indemnitzacions i que els menors de 50 anys que sortissin de l'empresa a partir de l'1 de gener del 2021 tinguessin prioritat per incorporar-se a l'empresa que ocupés el lloc de Nissan a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor