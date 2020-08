Microsoft confirma que vol comprar TikTok als Estats Units després de parlar amb Trump

La companyia Microsoft ha confirmat aquest diumenge la seva intenció de comprar l'aplicació de telefonia mòbil TikTok als Estats Units després que el seu director executiu, Satya Nadella, hagi mantingut una conversa amb el president nord-americà, Donald Trump. Una notícia que arriba pot després que Trump amenacés amb prohibir l'aplicació a tot el país "Microsoft està preparada per continuar les discussions per explorar la compra de TikTok als Estats Units", ha informat la companyia mitjançant un comunicat difós a través del seu blog.Segons la companyia, entaularà converses amb l'empresa propietària de TikTok, ByteDance, "ràpidament" amb l'objectiu que finalitzin en "qüestió de setmanes". Sobre la possible data, ha avançat que les discussions poden estar completes "a tot tardar el 15 de setembre". Durant el procés, Microsoft ha assegurat que "espera continuar el seu diàleg amb el Govern dels Estats Units, fins i tot amb el president".Les discussions amb ByteDance es basaran en una notificació al Comitè d'Inversió Estrangera dels Estats Units. En el comunicat, la companyia precisa que ambdues han notificat la seva intenció d'explorar una proposta preliminar que implicaria la compra de TikTok no només als Estats Units, sinó també al Canadà, Austràlia i Nova Zelanda.La nova estructura "es basaria en l'experiència que els usuaris de TikTok adoren actualment, al mateix temps que agrega proteccions de seguretat, privadesa i seguretat digital". Així, "el model operatiu per al servei es construiria per garantir la transparència als usuaris, així com l'adequada supervisió de la seguretat per part dels governs d'aquests països", segons el text."Entre altres mesures, Microsoft s'asseguraria que totes les dades privades dels usuaris nord-americans es transfereixin i romanguin als Estats Units", ha afegit, al mateix temps que ha assegurat que les dades que actualment estan emmagatzemats fora del país nord-americà s'eliminaran després de ser transferits.En aquest sentit, Microsoft ha atorgat importància a "atendre les preocupacions" de Trump i s'ha compromès a adquirir TikTok després de "una completa revisió de seguretat" i a proporcionar "els beneficis econòmics adequats als Estats Units, inclòs el Tresor"."Microsoft aprecia la implicació personal de Trump i del Govern dels Estats Units mentre continua desenvolupant proteccions de seguretat fortes per al país", ha asseverat.Finalment, la companyia ha posat l'accent que, fins al moment, les discussions estan en una fase "preliminar". Així, ha especificat que "no té intenció" de "proporcionar més actualitzacions fins que les discussions no tinguin un resultat final".El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, ha confirmat aquest mateix diumenge que Trump està ultimant els preparatius per prendre una decisió sobre la possibilitat de restringir l'ús de l'aplicació per la sospita que estaria enviant informació dels seus usuaris al Govern xinès.El president ja va anunciar el divendres que prohibiria TikTok usant poders econòmics d'emergència o una ordre executiva, encara que no va proporcionar més detalls sobre aquest tema.Els crítics amb l'aplicació mostraven el seu recel per si les dades que TikTok podria recol·lectar dels usuaris nord-americans podrien acabar en mans del Govern xinès, a pesar que la companyia ha assegurat que emmagatzema les seves dades fora de Xina i que es resistiria a qualsevol intent de Pequín per apropiar-se de la informació.Per la seva banda, experts en ciberseguridad han assenyalat que el potencial risc per a la seguretat nacional que representa l'aplicació és, sobretot, teòric i que no hi ha cap evidència que suggereixi que les dades dels usuaris de TikTok puguin estar compromesos per la Intel·ligència de Xinesa.

