Alerta a Sabadell i Terrassa per l'augment de contagis

Sabadell i Terrassa han registrat un augment de contagis durant el cap de setmana. Terrassa continua a nivell 2 de gravetat en l'escala de 5 nivells de control epidemiològic establerta per la Generalitat.Per altra banda, a Sabadell el risc de rebrot ha crescut significativament els últims dies. Si del 16 al 22 de juliol aquest risc se situava en 90,81, en un nivell moderat, en el període del 23 al 29 de juliol s'ha disparat fins a 197,37, passant a nivell alt. La ciutat de Terrassa es manté en el punt "brots controlats o casos esporàdics limitats" acompanyada d'una tendència a l'alça en els darrers dies, segons les dades publicades per CatSalut . Fa dues setmanes, Terrassa havia registrat un total de 50 casos positius. En els últims set dies, 168; amb un important repunt durant aquest cap de setmana que n'ha sumat 102 casos més al marcador total.Així doncs, actualment, des de l'inici de la pandèmia, Terrassa suma un total de 2.247 persones diagnosticades amb la Covid-19 i 17.531 casos sospitosos. Per tant, a dia d'avui, la taxa estandarditzada de contagis per cada 10.000 ciutadans a la ciutat és de 103,74 (4 punts més que fa una setmana), en una població de 220.556 habitants.L'alcalde Jordi Ballart també ha apuntat que actualment hi ha un total de sis pacients ingressats als hospitals de la ciutat per coronavirus, una de les quals es troba a la Unitat de Cures Intensives. Ballart recalca seguir el mètode "3M" per lluitar contra el contagi: mascareta, rentat freqüent de mans i mantenir els metres de distància de seguretat.Sant Cugat del Vallès, tot i no estar a hores d'ara en la mateixa situació que les dues capitals de la comarca, també està sota el punt de mira per controlar un nou possible focus de contagi de cara al mes d'agost. En els darrers 15 dies, la ciutat ha registrat un centenar de nous casos de coronavirus, 20 d'ells en aquest últim cap de setmana.Malgrat que la situació estigui "controlada", l'alcaldessa Mireia Ingla avisa que cal no abaixar la guàrdia i respectar totes les mesures de prevenció.

