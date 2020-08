Mor John Hume, premi Nobel de la Pau

John Hume, que va rebre el premi Nobel de la Pau l'any 1998 pels seus esforços per acabar amb el conflicte a Irlanda del Nord, ha mort aquest dilluns als 83 anys en una residència de Londonderry on vivia per la demència senil que patia des de fa anys."Era molt estimat i la seva pèrdua s'ha sentit profundament en la seva extensa família", han dit els seus familiars en un comunicat recollit per la cadena britànica BBC.Hume, que era un dels fundadors del Partit Socialdemòcrata i Laborista (SDPL), va ser un dels polítics que més va contribuir a posar fi al conflicte norirlandès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor