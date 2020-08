Les comarques de Lleida, pioneres en impulsar la transformació econòmica

Una agenda compartida fins al 2027

Com a administració no podem deixar soles les empreses en aquest camí cap a la transformació Carles Gibert | Vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica

Una metodologia pionera

Si transformar el model econòmic era necessari abans de la pandèmia, ara ha passat a ser imprescindible. Amb aquesta idea, la Diputació de Lleida ha impulsat un pla a set anys vista, pioner a Catalunya i amb l'aval europeu,. Un projecte que només en els dos primers exercicis preveu destinar-hi un total de 3,3 milions d'euros. Entre altres sectors estratègics, es vol apostar per l'alimentació, els serveis ambientals, els productes del bosc, la digitalització i les energies renovables.El pla, desenvolupat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, té com a títol “Agenda compartida per la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran”. Es desplegarà durant els propers set anys amb el suport de fons europeus i té una previsió de 3,3 milions d'euros per al període 2021-2022.Està previst que administracions, centres de coneixement, sector privat i ciutadania col·laborin per impulsar canvis fonamentals en el model econòmic amb l’objectiu de donar resposta efectiva al despoblament, creant noves formes de negoci basades en les fortaleses del territori en relació a les oportunitats que ofereixen tendències globals com els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) o el Pacte Verd de la UEEn aquest sentit, la campanya “Tinc sort de tenir-te a prop” impulsada per la mateixa Diputació i on apareixen més de 50 productors i negocis de proximitat, il·lustra com la pandèmia de la Covid-19 s’ha convertit en l’accelerador definitiu de la transformació econòmica a les Terres de Lleida. Les petites i mitjanes empreses s’han hagut de reinventar per fer front a la nova realitat, sovint sense cap ajuda en un escenari que ha vingut per quedar-se en un territori que necessita frenar la seva despoblació aportant valor a la seva economia.En aquesta nova realitat, la Diputació destaca que cal que les administracions es trobin al costat del teixit econòmic i productiu i és en aquest sentit que el Patronat de Promoció Econòmica ha presentat un pla de desenvolupament econòmic gestat abans de la Covid que ara es fa més imprescindible que mai.L’economia de les comarques lleidatanes requeria d’una transformació necessària que garantís el futur de la seva població i que no s’estava produint al ritme desitjat després de l’impacte de la crisi del 2008. Amb l’objectiu d’impulsar aquesta transformació, el Patronat de Promoció Econòmica ha creat aquesta “Agenda compartida” per al període 2020-2027.Es tracta d’una metodologia que compta amb l’aval de la Unió Europea i que ha de permetre al llarg de set anys crear les bases per als fonaments de l’economia del futur, implicant en aquesta transformació les administracions públiques, els centres de coneixement i formació, la ciutadania i el teixit econòmic i productiu del territori.La primera fase d’aquest projecte a llarg termini per al desenvolupament econòmic de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran té un pressupost previst de 3,3 milions d’euros assignables als pressupostos de 2021 i 2022 de la Diputació de Lleida i del Patronat de Promoció Econòmica. Es vehicularan a través de tres Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT). La implicació d’altres entitats i organitzacions en el projecte, a través de la seva participació en els PECT, fa ascendir el pressupost d’aquesta fase inicial fins a prop de 8 milions d'euros.De fet, malgrat que el projecte el liderarà el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la metodologia implica la participació activa de tots els agents del territori, motiu pel qual se l’ha anomenat “Agenda compartida”. La primera fase, que ja es posarà en marxa aquesta mateixa tardor, es destinarà precisament a articular aquesta participació i a crear les estructures i processos que han de fer possible aquest canvi.“La campanya “Jo per tu i tu per mi” ha visualitzat el talent que tenim a les nostres comarques i també la necessitat de reinvenció de les empreses per adaptar-se a una nova realitat”, explica Carles Gibert, vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. “Com a administració no podem deixar soles les empreses en aquest camí cap a la transformació i per aquest motiu hem elaborat aquest pla de desenvolupament econòmic que no farem sols, sinó al costat de la gent del territori, detectant conjuntament cap on ha d’anar la nostra economia i creant noves oportunitats”, afegeix.La metodologia de l'“Agenda compartida” és pionera i converteix Lleida en l'única demarcació del país que compta amb una eina pròpia per impulsar la transformació d’un territori. Dissenyada a partir d’una experiència pilot i de la mà de la Generalitat de Catalunya, ha estat avalada per la Unió Europea.Per tal de posar en marxa el projecte s’han identificat com a prioritàries diverses línies estratègiques per tal de consolidar sectors estratègics i generar nous motors econòmics en l’entorn immediat i que es basen en posar en valor diferents aspectes de la realitat més propera per tal de fer-los rendibles o convertir-los en font de negoci:Valorització dels, creadors de noves cadenes de valor en l’economia i per tant generadors de noves oportunitats.Millora de lesValorització dels sper convertir-los en nous models de negoci.Valorització dels: formació i capacitació per generar nous oficis i que a la vegada tinguin una sortida.Les dinàmiques i processos de l’“Agenda compartida” han de permetre treballar col·laborativament per identificar i validar les innovacions que el territori necessita implementar per capturar el potencial valor econòmic, social i ambiental de cadascuna d’aquestes línies prioritàries així com també identificar noves oportunitats que esdevinguin prioritats del projecte.