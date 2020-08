Nou contenciós de Sant Julià de Ramis per evitar que les destrosses al pavelló l'1-O quedin impunes

El jutjat central contenciós administratiu número de Madrid ha admès a tràmit un nou recurs contenciós administratiu de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis (Gironès) contra el Ministeri de Justícia pels danys al pavelló del municipi durant l'1-O. El nou procediment arriba després que el consistori presentés un primer contenciós contra el Ministeri per silenci administratiu en la reclamació patrimonial interposada. La resposta de Justícia va arribar poc després d'interposar el recurs i l'Ajuntament va decidir obrir una nova via per aconseguir que l'administració es faci càrrec dels desperfectes valorats en més de 12.000 euros.A la resolució on s'admet el recurs, el jutjat ordena a l'administració que remeti l'expedient en un termini de vint dies o almenys quinze dies abans de la celebració de la vista, fixada per al 2 de desembre a les 11.15 hores. L'alcalde del municipi, Marc Puigtió, assegura que lluitaran "fins al final" pels danys ocasionats "per la Guàrdia Civil".Sant Julià de Ramis va decidir portar a l'Audiència Nacional la reclamació per danys del pavelló municipal durant l'1-O. L'Ajuntament va presentar un recurs contenciós sis mesos després de presentar una reclamació patrimonial pels desperfectes arran del "silenci administratiu" del ministeri.El consistori va presentar la reclamació el 31 de gener del 2018 per "funcionament anormal de l'administració" i que onze dies després el mateix Ministeri informava que s'havia iniciat la tramitació de l'expedient informatiu establint un termini de sis mesos per resoldre-ho. Un cop passat aquest temps, però, encara no havien rebut resposta i, per això, van decidir recórrer al contenciós.Pugtió ha explicat que poc després de presentar-lo, el Ministeri els va respondre que "no acceptaven a tràmit el procediment" i, per això, van decidir obrir una nova via amb un nou contenció, que ara el jutjat central contenciós número 7 de Madrid ha admès a tràmit.La resolució, on es fixa la vista per al 2 de desembre, també s'estableix la realització de proves s'han de proposar i practicar durant el judici i que les parts hauran de comparèixer amb els mitjans de prova que vulguin aportar. Des de l'Ajuntament ja han avançat que aportaran factures dels danys i que també hi acudirà l'arquitecte municipal i alguns veïns com a testimonis.Puigtió assegura que lluitaran "fins al final" per reclamar els "desperfectes que va fer la Guàrdia Civil l'1-O". Entre elles, els de diverses portes que "van trencar a cops de mall quan es podien obrir girant el pom". "Són tot desperfectes materials que ha hagut d'avançar l'Ajuntament", afegeix.L'alcalde admet que sabien que el procediment seria llarg. "Vam ser dels primers ajuntament a denunciar els desperfectes i també serem dels primers que ens assegurem davant del jutge per denunciar les destrosses", insisteix.D'altra banda, considera "injust" que no s'obri procés penal contra la Guàrdia Civil després que l'Audiència hagi resolt no investigar el dispositiu judicial del col•legi on havia de votar Puigdemont. Puigtió, però, es mostra esperançat i diu que caldrà ser perserverar i "aprofitar qualsevol escletxa que es pugui obrir" per aconseguir "seure'ls al jutjat".

