Presó provisional per estafar persones migrants prometent-los el permís de residència a canvi de diners

Un home de nacionalitat espanyola ha estat detingut a Nou Barris com a presumpte autor de diverses estafes que tenen a veure amb l'oferiment de regularitzacions a canvi de diners i el lloguer de pisos que no eren seus. Els Mossos d'Esquadra han identificat onze víctimes a les quals hauria demanat diners a canvi de regularitzar la seva situació administrativa al país.També rellogava a terceres persones habitacions de pisos que ell havia llogat i que havia de tornar per impagament de les quotes. L'home, d'entre 35 i 36 anys, té grans habilitats comunicatives, segons el cos policial. Dimecres passat el jutge va decretar l'ingrés a la presó provisional del presumpte autor, que tenia quatre ordres de recerca i detenció en diferents jutjats.

A través d'aplicacions de contactes buscava dones en situació irregular, simulava ser policia o tenir contactes a estrangeria i si la víctima no queia en el parany les assetjava amb amenaces. Normalment, les víctimes no denunciaven els fets per por a una resposta administrativa que les perjudiqués davant la seva situació irregular.

La investigació es va iniciar a principis d'any quan els mossos van tenir coneixement que un home podria ser el presumpte autor de diferents estafes que s'havien comès a la ciutat de Barcelona, les quals seguien un patró operatiu molt similar.

El dijous 27 de juliol es va localitzar un home que podria ser la persona investigada. Els policies el van localitzar assegut en un banc mentre parlava amb una dona, la qual en detectar la presència policial va marxar ràpidament del lloc.

En el moment de la detenció l'home es va identificar verbalment amb una identitat falsa per evitar ser detingut ja que diversos jutjats havien emès odres de recerca en relació amb els fets investigats.

L'estafador actuava principalment a Barcelona, però els mossos van comprovar que sempre quedava amb les víctimes molt a prop de parades de metro del districte de Nou Barris.

