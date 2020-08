Barcelona prepara un paquet de 10 milions d'euros per reactivar el sector turístic

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dilluns un pla econòmic per reactivar el sector turístic. El regidor de Turisme, Xavier Marcé, ha explicat que l’Ajuntament destinarà 9,3 milions d'euros a la promoció turística i a la correcció de les conseqüències negatives que aquest provoca en barris i zones massificades. El pressupost prové de la recaptació de la taxa turística de 2019, any en què Barcelona va recaptar 15 milions d'euros. “Estem jugant futbol sense pilota, però es poden marcar gols si es fan servir bones estratègies”. Amb aquesta metàfora ha explicat Marcé l’elaboració d’un paquet de mesures econòmiques destinades a un turisme pràcticament inexistent. El consistori ha manifestat que aquest pla té com a objectiu transformar el turisme que vindrà i fer-lo de "més qualitat i més responsable".La partida més gran anirà destinada als agents cívics, amb un total de 2,3 milions d'euros. L’Ajuntament argumenta que tenen un paper clau en la ciutat. Expliquen que aquest personal municipal administra els conflictes generats per la presència massiva de turistes, pacifica les zones hiperconcentrades i, amb la pandèmia, proveeix informació en espais turístics reconvertits en zones d’interès local com el Park Güell o la Sagrada Família.Qui també rebrà una injecció important de diners és el Consorci de Turisme de Barcelona, amb uns 2,250 milions d'euros. Marcé ha explicat que seran destinats a garantir-ne el manteniment i a cobrir la seva activitat ordinària, com ara la promoció turística i les mesures relacionades amb el turisme de proximitat.També s’endú una bona part del pastís la partida anomenada paquet post-Covid. Amb 1,6 milions d'euros, assegura l’Ajuntament que serà el primer punt d’inflexió per la reactivació del sector. Aquest pressupost promocionarà Barcelona en el marc internacional, però també local. En primer lloc, expliquen, projectarà la ciutat com a capital de l’Alimentació Sostenible 2021 i, en segon, ho farà com a destinació turística global, explicant-ne les fortaleses. Aquesta partida, afirmen, també va destinada a rellançar els mercats municipals i les activitats que es duran a terme des d’ara fins a Nadal.La indústria creativa tindrà unes ajudes d’uns 1,2 milions d'euros per fer front a un any en què pràcticament no hi ha concerts ni festivals. S’ajudarà a festes com al Sónar, el Primavera Sound, el Cruïlla o la Mercè. Uns altres 1,2 milions d'euros tindran com a finalitat desconcentrar el turisme. L'Ajuntament explica que es realitzaran activitats a tots els districtes, com ara la senyalització de caràcter turístic a certes zones de la ciutat, la rehabilitació d'espais patrimonials i la gestió de les places del barri de Gràcia.A més, 500.000 euros recauran en la creació d’un turisme responsable i social, que compleixi amb els criteris ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de les Nacions Unides. Aquests ajuts també van destinats a projectes com el Business With Social Value, unes activitats del sector que, afirmen, integren persones amb discapacitat al seu entorn laboral. Dins d'aquest pressupost també hi juga un paper important l’aplicació mòbil Barcelona Safe City , un repositori del sector turístic que recull les mesures sanitàries dels establiments de la ciutat. El projecte, expliquen, pretén demostrar que Barcelona és segura.Una partida de 350.000 euros tindrà a veure amb el coneixement. El consistori explica que han arribat a acords amb universitats catalanes per oferir el primer postgrau internacional especialitzat en turisme LGTBI. El regidor de Turisme explica que és una idea “innovadora i singular” que tindrà en compte “un tipus de viatgers altament importants per a la ciutat”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor