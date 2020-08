Budó posposa la proposta d'Aragonès de personar-se pel 3% de CDC

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, dona llargues a la proposta del vicepresident, Pere Aragonès, a que el Govern es personi com a acusació particular pel 3%, el cas de presumpte corrupció de l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Budó ha assegurat aquest dilluns que l'executiu català "valorarà en el seu moment" quines mesures adoptarà en l'assumpte.En una entrevista amb RNE, Budó ha afirmat que els delictes de la trama no inclouen malversació de fons públics però ha garantit que els serveis jurídics de la Generalitat estudiaran si l'erari públic n'ha sortit perjudicat. "Si és així, tenim l'obligació de defensar els interessos de la Generalitat", ha dit. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va proposar ahir diumenge que la Generalitat es personi com a acusació popular en el cas.Budó s'ha referit a la situació del coronavirus a Catalunya i ha lamentat que les mesures que pren el Govern "des de criteris epidemiològics" per frenar l'epidèmia hagin de rebre l'aval de la justícia. "Has de sol·licitar autorització a un tribunal i no sempre resol atenent aquest criteris epidemiològics", ha deplorat. Segons ha afegit, la Generalitat ja està "ultimant" un recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de deixar sense efecte el tancament obligatori d'establiments a mitjanit.La consellera també ha explicat que el Govern està centrat ara en "prendre les mesures oportunes" per controlar els brots de Covid-19 que es van produint i no ha descartat tornar a confinar la població si la situació empitjorés. "No deixa de ser una mesura que restringeix la mobilitat", ha indicat, i ha demanat a la ciutadania que no faci desplaçaments innecessaris i, que si va de vacances, ho faci "amb consciència".Preguntada per la conferència de presidents autonòmics del passat cap de setmana, Budó ha criticat que s'hi buscava "una fotografia i poc més" i que s'hi ha mantingut el "diàleg unidireccional" que ha presidit la gestió que ha fet el govern espanyol de la pandèmia. "No es compartien les decisions, només es comunicaven", ha recordat.De cara a la propera conferència, que ha de servir per abordar el proper curs escolar, la portaveu del Govern ha defensat que es faci telemàticament com ja havia demanat el president de la Generalitat, Quim Torra. "Si és telemàtica, amb molta probabilitat aquest Govern hi serem", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor