El Govern donarà 2.600 euros a qui contracti una cuidadora de la llar

Dilluns s’obren les ajudes a la contractació de treballadores de cures 👵🏼👴🏻 per ajudar a regularitzar la seva situació administrativa.

La persona que contracta rebrà *2.685 euros*💰, pel cost de la Seguretat Social durant 1️⃣2️⃣ mesos.https://t.co/XiRUXCXRy1 — Oriol Amorós 🎗 🇩🇪🇧🇪🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OriolAmoros) August 1, 2020

A partir d’aquest dilluns ja es poden demanar les subvencions per a la contractació de cuidadores de la llar per tal d’ajudar a regularitzar la seva situació administrativa. La persona que faci un contracte a una persona que cuidi un familiar rebrà 2.685 euros, pel cost de la Seguretat Social durant 12 mesos.El Govern hi destinarà 1,4 milions d’euros. La mesura espera que arribi a 1.000 dones que a hores d’ara treballen sense papers.La subvenció té algunes condicions. El contracte haurà de ser per un mínim d’un any, a jornada completa, amb 40 hores setmanes i amb el salari mínim.Per poder demanar l'ajuda, la persona que contracta ha de tenir uns ingressos bruts anuals, depenent del nombre de membres de la unitat familiar, que van dels 19.000 als 277.000 euros.Pel que fa a les persones contractades, ha de fer dos anys que no estan donades d’alta a la Seguretat Social, a comptar de la data de signatura del contracte. Si no tenen nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, han de complir uns requisits específics, que podeu consultar en aquest enllaç. Si no tenen residència legal, han d’acreditar tres anys a l’Estat per mitjà de l’empadronament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor