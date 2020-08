Sànchez queda com a únic candidat a secretari general de JxCat

La segona candidatura que havia de competir amb Jordi Sánchez per la Secretaria General de Junts per Catalunya es fa enrere i deixa el líder independentista com a únic elegible. La mesa del Congres del partit ha rebut la renuncia de Josep Sort Jané, qui encapçalava la llista alternativa a la proposada per Puigdemont i que estava integrada per Enric Solé Codina i Maria Teresa Vilarrassa.D'aquesta manera a les votacions que es celebraran del 7 al 9 d'agost hi concorrerà una única candidatura a la Presidència, liderada per Carles Puigdemont, i una única a la Secretaria General, liderada per Jordi Sànchez.La campanya electoral serà plenament telemàtica, començant demà dilluns i durarà fins diumenge. La votació s'obrirà el divendres set d'agost a les nou del matí fins les tres del migdia del diumenge nou. Votaran els afiliats i es farà de manera exclusivament telemàtica.

