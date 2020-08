Salut aplica més restriccions a Figueres i Vilafant per contenir el coronavirus

Noves mesures per contenir el brot de #COVID19 a Figueres i Vilafant 📍



📅 S’aplicaran a partir de les 00.00 hores del 3 d’agost de 2020 pic.twitter.com/RVHp3EmPmj — Salut (@salutcat) August 2, 2020

Salut aplica noves mesures per contenir els rebrots de coronavirus a Catalunya. Passades les 12 de la nit del diumenge s'imposen noves restriccions a Figueres i Vilafant (Alt Empordà), entre les quals estarà prohibides les trobades de més de 10 persones. També es limita l'aforament a les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives, que no podran superar el 50% de l'aforament.En el casos dels actes religiosos, com ara casaments o funerals, l'assistència es limita al 33% de l'aforament. D'aquesta manera, Salut amplia la llista de restriccions que hi ha en aquesta zona des de fa 13 dies.A hores d'ara, a Figueres els casos confirmats són 508 per PCR, 29 més, i 593 amb totes les proves (29 més). En aquesta ciutat han mort deu persones. El risc de rebrot és ascendent i molt alt. Se situa en 761,37 en el període entre el 23 i el 29 de juliol, quan era de 590,71 en l'interval entre el 16 i el 22 de juliol. La velocitat de propagació és de 1,47, lleugerament per sota de l'1,52 de set dies anteriors, mentre la taxa de confirmats per PCR puja de 243,44 a 275,19.Les darreres dades de Salut situen sumen 1.303 nous casos confirmats per PCR i registren un total de 79.773. La xifra total s'eleva a 99.425 (1.444 més) amb totes les proves.